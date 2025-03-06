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التعليم والمعرفة

الرقم واحد..!

لعبيدي بوعبدالله
7 مارس 2025 02:15

بقلم: أ. د لعبيدي بوعبدالله
إن لدلالة «الرقم واحد» في الاستعمالات اللغوية، توظيفات تعكس البعد التداولي للغة، الذي يعزِّز مكانتها، ويحفظ حيويتها، ويؤكِّد ما خبره البلاغيّون في فهم أنماط التراكيب وانزياحات المعاني، وهو بعد يعكسُ إبداعيّة المتكلّم حين امتلاكه آليَّات التصرّف في دلالات الألفاظ والتراكيب، سعياً إلى الارتقاء بخطابه المنتج إلى ما يعبّر به عن أغراضه وأفكاره ومشاعره، ويعبر به إلى مرافئ المخاطَبين في مختلف الوضعيات التواصلية، وبكل ما تحمله تلك الخطابات من مطابقات أو مفارقات. 
فالرقم واحد -بوصفه مبدأ الحساب الذي لا غنى عنه- يرتبط في الموروث الثقافي الشعبي بالجانب العقدي، الذي يدل على وحدانية الله، فهو الواحد، لدرجة أنهم اعتاضوا هذا الرقم -أثناء العدِّ- بالعبارة: (الواحد ربِّي، اثنان...)، وجعلوه وصفاً للمتفوِّق والمتميِّز، فقالوا: «الكاتب رقم واحد، والمنتج رقم واحد، والفريق رقم واحد...». 
وقد وظّفه الفقهاء عند حديثهم عن صلاة الواحد وصلاة الجماعة، وتناوله رواة الحديث عندما اعتبروا خبر الواحد دون خبر الكافة. وبه أوّل المفسّرون لفظ «ضعيف» في قوله تعالى: ﴿إِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفاً﴾ بقولهم: «إنما أنت واحد». وجعله النحاة أصلاً لمباني الكلمات، مثلما أشار إلى ذلك ابن جني في قوله: «والواحد هو الأصل». 
وتوسّع الأدباء والشعراء في استخدام لفظ «الواحد» بوصفه المتقدِّمَ الذي لا نظير له، والفذّ من جنسه على الإطلاق، فراحوا يتفنّنون في نسج صورهم الشعرية، في مختلف الأغراض مدحاً وفخراً ووصفاً وحكمةً، مثلما جاء في المثل: «واحد كألف»، فقال أحدهم يمدح:
إذا عُدَّتْ رِجالُ العَصْرِ يَوْماً
‌فإنَّكَ ‌واحِدٌ بِمقامِ أَلْفِ
وقال آخر يفخر:
قيلَ لي:
‌أَنْتَ ‌واحِدُ النَّاسِ في كُل
كَلامٍ مِنَ المَقالِ بَديهِ
وقال آخر يصف ممدوحه:
إنَّما ‌أَنْتَ ‌واحِدٌ غَيْرَ أَنِّي
لَسْتُ أُعْطيكَ مَنْزِلَ الآحادِ
ومع ذلك كله، فإن لفظ «الواحد» وإن كان دالاً على الوحدة والضعف، أو على القلّة والنقص، فهو يبقى «واحداً»، مهما تعدّدت العشرات والمئات، وتضاعفت الآلاف، رمزاً للتفرّد والتفوّق، وعلامة مسجّلة في عالم التميّز والرّيادة.
أستاذ بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية

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