"ثقافة وسياحة أبوظبي" تعلن برنامجها الثقافي خلال رمضان

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن برنامجها الثقافي خلال شهر رمضان المبارك 2025، والذي يحفل بالفعاليات والأنشطة وورش العمل، ويقدم للسكان والزوار تجارب ثرية تحتفي بروح الشهر الفضيل.وتقدم الدائرة في إطار التزامها بالحفاظ على التراث الثقافي لأبوظبي، وتعزيز الإبداع والمشاركة المجتمعية، برنامجًا متنوعًا يسلط الضوء على تقاليد الإمارة وفنونها والأدب الإماراتي وتراثها على مستوى فنون الطهي.وتتيح هذه الأنشطة والفعاليات ، التي تتنوع بين سرد القصص الغامرة أو المناقشات المحفزة للتفكير أو ورش العمل التطبيقية، الفرصة للزوار للتواصل مع جوهر شهر رمضان بطرق وأساليب هادفة لا تُنسى.ومن أهم الفعاليات للاحتفاء بأجواء ومعاني شهر رمضان المبارك "هريس رمضان"، الذي يقام كل جمعة خلال شهر رمضان في واحة العين، إحياءً لعادة تحضير طبق الهريس خلال الشهر الفضيل في بيوت الشيوخ وأهل الخير، وتوزيعه على الجيران والأقارب والمحتاجين. وفي كل عطلة نهاية الأسبوع حتى 15 مارس الجاري تنظم أمسيات في "بيت محمد بن خليفة" ، أحدث المراكز الثقافية المجتمعية في مدينة العين، ويمكن الاستمتاع بالأجواء الرمضانية المبهجة مع الأهل والأصدقاء من خلال الليلة الإماراتية:" سيفه، عصا، وسمع"، وفي 2 مارس، الليلة السورية: "تكات سورية"، وفي 7 مارس، الليلة النسائية "الرباعي النسائي"، وفي 8 مارس "أمسية للنساء فقط”، والليلة الباكستانية: "فن القوالي" في 14 مارس، والليلة العراقية: " أنغام من دجلة" في 15 مارس.

كما يتم تنظيم ألعاب رمضان في بيت محمد بن خليفة، وتشمل الألعاب الكلاسيكية مثل الشطرنج والكيرم، بجانب تنظيم جولات إرشادية للتعرف على هذا البيت العريق، والاستمتاع بمجموعة متنوعة من أكشاك الطعام ومنتجات الشركات الإماراتية.

وسيتم تنظيم بطولات الجاهلي للألعاب الشعبية في قلعة الجاهلي، خلال الفترة من 12 إلى 15 مارس 2025 ، لإحياء التراث الثقافي الإماراتي والتي ستشمل عروضا حية للألعاب الفردية والجماعية، وتحديات مفتوحة للجمهور، ومعرضا للألعاب الشعبية التقليدية، وورش تعليمية وفنية تفاعلية، وأكشاك طعام ومقاهي، بالإضافة إلى تقديم جوائز قيمة للفائزين.ويقدم حصن الظفرة يومي 11 و 12 مارس سلسلة من البرامج التفاعلية والمستوحاة من أجواء شهر رمضان المبارك والتي ستشمل الإفطار الجماعي، وجلسات حوارية يعقدها مجلس شباب الظفرة، ومسابقة أفضل زي تراثي للأطفال، وأنشطة الأطفال، وورش العمل المتنوعة، والأطعمة والمشروبات وغيرها.وفي رحلة ثقافية عبر التقاليد الغنية لشهر رمضان في القرية التراثية خلال الفترة من 14 إلى 21 مارس 2025، تدعوكم هذه التجربة التفاعلية لاستكشاف والترحيب بالإرث الثقافي الإماراتي من خلال عروض ترفيهية تفاعلية، وورش عمل تعليمية، وتجارب طهو أصيلة.أما في موقع الحصن خلال الفترة من 8 إلى 23 مارس 2025 ، يقدم البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة والورش الفنية والثقافية والترفيهية التي تلائم جميع أفراد العائلة، منها مجالس رمضان، ومتاجر للمأكولات والمشروبات، وفعاليات مجتمعية، وأنشطة ترفيهية وورش عمل، ومتاجر البيع وذلك لإحياء التقاليد الرمضانية الأصلية الراسخة في الذاكرة واستذكار صور من الماضي. وفي المجّمع الثقافي سيتم تنظيم يوم 8 مارس 2025 جلسة حوارية بعنوان " ثلاثون عاما ثلاثون حكاية وأكثر من مكتبة " ، والتي تحتفي بمرور ثلاثين عاماً على انطلاقة منصة صالون الملتقى الأدبي في أبوظبي، وجلسة مناقشة كتاب الاتكيت النبوي مع مكتبة مكتبة زايد المركزية يوم 15 مارس في مكتبة زايد المركزية، وجلسة " لغة القرآن حول الاعتقادات الأولى لقدماء العرب مع مكتبة" في 20 مارس الجاري . وخلال شهر رمضان المبارك تقدم منارة السعديات خلال الفترة من 15 إلى 25 مارس الجاري، مزيجاً من الألعاب من الأركيد والطاولة، والبطولات، والعروض الحية، والعروض الكوميدية، والتركيبات الفنية، وورش العمل الإبداعية، إضافة إلى تنظيم جلسة "العين في ذاكرة أهلها"، مع مكتبة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشعر .كما يقدم متحف اللوفر أبوظبي خلال الفترة من 8 حتى 15 مارس الجاري جلستين حواريتين بالتعاون مع معهد جامعة نيويورك أبوظبي، لتسليط الضوء على كيفية تشكيل الأفكار الإسلامية للروايات العالمية، وتأثيرها في تقاليد سرد القصص الشرقية والغربية على حد سواء وتنظم مكتبة الباهية، 13 مارس الجاري جلسة أدبية مع الكاتب الدكتور عمر العامري يتحدث فيها عن رحلته مع الكتابة ودور القراءة في بروزه ككاتب وقاص وروائي.