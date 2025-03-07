«اتحاد كتاب الإمارات» يناقش مشاركاته الخارجية

أبوظبي (وام)

ناقش مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها اجتماع الجمعية العمومية، والمشاركات الخارجية، والتي شملت المشاركة في معرض القاهرة للكتاب، ومعرض نيودلهي للكتاب، والمنتدى الثقافي الخليجي الرابع، الذي عقد في مملكة البحرين الشهر الماضي، والمشاركة في معرض الرباط القادم.جاء ذلك خلال الاجتماع العادي الذي عقد عن بُعد، برئاسة الدكتور سلطان العميمي رئيس مجلس الإدارة، وبحضور كل من شيخة الجابري نائبة رئيس مجلس الإدارة مديرة فرع أبوظبي، وشيخة المطيري أمينة السر العام، والدكتورة عائشة الشامسي مسؤولة النشر والتوزيع، والدكتور سيف الجابري مسؤول الإعلام والعلاقات العامة، ومريم الزرعوني المسؤولة الثقافية، ومحسن سليمان المدير المالي.

كما تمت مناقشة مشاركة الاتحاد القادمة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025، وتطرق الأعضاء خلال الاجتماع إلى مسابقة جائزة غانم غباش للقصة القصيرة وفرعها الجديد «المجموعة القصصية»، إضافة إلى مناقشة «سلسلة الإصدارات الثقافية المشتركة»، وهو برنامج نشر الكتب، بالتعاون مع وزارة الثقافة عبر الموقع الإلكتروني المخصص للبرنامج وهو https://ewu.ae/moc.

وقرر مجلس الإدارة إعادة إصدار مجلة قاف على أن تتولى شيخة الجابري رئاسة التحرير، ومريم الزرعوني إدارة التحرير، كما تقرر أن يتولى إبراهيم الهاشمي رئاسة تحرير مجلة شؤون أدبية.