أميرة بو كدرة: المرأة الإماراتية أصبحت صـوتاً للإبداع والمعرفة

الشارقة (الاتحاد)

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وجَّهت أميرة بوكدرة، رئيسة مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين، تحية تقدير إلى الناشرات في الإمارات والعالم، مشيرةً إلى أن هذا اليوم يمثّل مناسبة للاحتفاء بالدور الريادي الذي تلعبه المرأة في قطاع النشر عالمياً، وخاصةً في دولة الإمارات، حيث أصبحت الإماراتية صوتاً للإبداع والمعرفة، وجسراً يربط بين الثقافات والأجيال.

وقالت: «في دولة الإمارات، حيث تزدهر صناعة النشر بدعم من الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، وتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسِّسة والرئيسة الفخرية لجمعية الناشرين الإماراتيين، أثبتت المرأة الناشرة قدرتها على الابتكار ورسم ملامح مستقبل أكثر إشراقاً لصناعة الكتاب والمعرفة. فتحية فخر لكل ناشرة إماراتية تكتب غداً مزدهراً، وتسهم في تشكيل وعي المجتمعات، مستلهمةً من نموذج الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، التي كرست جهودها لتمكين الناشرين، وتعزيز دور المرأة في هذه الصناعة».

وأضافت: «إننا في جمعية الناشرين الإماراتيين نعتزُّ بالمكانة التي حققتها الناشرات الإماراتيات، حيث لم يعد دورهن يقتصر على إنتاج الكتب وحسب، بل أصبح مسيرة ثقافية ممتدة في تعزيز الهوية الوطنية والتواصل الإنساني. ولعل ما حققته الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، من إلهام ودعم للناشرين محلياً وعالمياً، خير دليل على أن المرأة قادرة على إحداث التغيير، وتحقيق التميز في هذا المجال».