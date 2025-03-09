«آبل» تضيف تطبيقاً مهماً إلى نظام التشغيل «آي.أو.إس 18.4»

في إطار تحديث نظام التشغيل آي.أو.إس 18.4 المطروحة منه نسخة تجريبية حالياً، أضافت شركة التكنولوجيا والإلكترونيات الأميركية آبل تطبيقاً يعمل بالذكاء الاصطناعي لتلخيص عروض وتقييم المنتجات المطروحة في متجرها الإلكتروني آب ستور.



وسيستخدم التطبيق الجديد نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة آبل إنتيليجانس لتقديم ملخص عام للتقييمات التي يكتبها المستخدمون لأي تطبيق أو منتج موجود في آب ستور.

سيتم إنتاج هذه الملخصات باستخدام نماذج اللغة الكبيرة وستبرز المعلومات الأساسية في التقييمات في عبارة قصيرة، بحسب ما ذكره موقع آبل. كما سيتم تحديث الملخصات بشكل أسبوعي للتطبيقات والألعاب التي يضاف إليها عدد كاف من التقييمات لإنتاج ملخص، في حين لم تحدد آبل العدد المطلوب للتقييمات. وفي حالة وجود مشكلة في عرض أو تقييم، يمكن لمستخدمي آب ستور النقر المستمر عليه للإبلاغ عن المشكلة باستخدام التطبيق الجديد. أما مطوري التطبيقات فيمكنهم الإبلاغ عن المشكلة من خلال خاصة آب ستور كونكت.



سيتم توفير خدمة التلخيص في الولايات المتحدة باللغة الإنجليزية في البداية، على أن يتم توفيرها لتشمل كل التطبيقات الموجود عدد كاف من التقييمات لها في الأسواق واللغات الأخرى خلال عام. وسيكون هذا التطبيق متاحاً في نظام التشغيل آيباد أو.إس 18.4 أيضاً.