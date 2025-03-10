«الثقافة والسياحة – أبوظبي» تنظم النسخة الـ 7 من «رواق رمضان» 15مارس الجاري

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي النسخة السابعة من «رواق رمضان»، وذلك بمنارة السعديات في أبوظبي، خلال الفترة من 15 إلى 25 مارس الجاري، من خلال برنامج حافل بالأنشطة الفنية والثقافية والترفيهية. وخلال السنوات الماضية، رسّخ رواق رمضان مكانته كإحدى أبرز الفعاليات المجتمعية والملتقى المفضل للشباب والعائلات في أبوظبي، الباحثين عن أمسيات رمضانية تحتفي بروح الشهر الفضيل وأجوائه الاجتماعية.



في هذا العام ستتحول منارة السعديات إلى مجلس معاصر نابض بالحياة، يحتضن العائلات والشباب في موسم جديد حافل بالألعاب والبطولات، وتجارب الفنون التفاعلية، والعروض الحية، إلى جانب تشكيلة متنوعة من خيارات الأطعمة والمشروبات.تنطلق فعالية رواق رمضان بافتتاحية موسيقية مميزة بحفل تقدمه أوركسترا وكورال بيت العود، يليها يومياً جلسات موسيقية حيّة على مسرح المجلس، بمشاركة طلاب وأساتذة بيت العود من أقسام العود، القانون، الكمان، التشيلو، والغناء.



فعاليات مختلفة

سيتمكن الزوار من خوض تجربة ألعاب حصرية، بالتعاون مع أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية، وسيشهد رواق رمضان أيضاً عودة «ذا بينك مجلس» للسيدات،: المساحة المخصصة للسيدات فقط، والذي يُقدم برنامجاً منوعاً يتضمن بازارات محلية، وورش عمل، وأنشطة فنية مثل الحناء، وصناعة المجوهرات، والخط العربي، والألعاب.



تجارب إبداعية

يضم «رواق رمضان» هذا العام باقة من التجارب الإبداعية بقيادة فنانين ومواهب محلية، حيث تُشارك هند الرايس، المصممة الإماراتية، بتقديم عمل فني تفاعلي يُعيد ابتكار لعبة الكيرم الشهيرة بلمسة معاصرة تعكس تراثها ودورها في التجمعات العائلية. كما يُقدم المصور عبدالله المهيري مشروعه الفني «CONCEPT»، وهو استوديو تصوير فوتوغرافي تفاعلي لاستكشاف الثقافة والضوء. وعلى مدار أسبوع سيقام معرض حي، واستوديو مفتوح يتيحان للزوار التفاعل المباشر مع الفنانين ميثاء العميرة، إليزابيث دورازيو، وكارين روش، إلى جانب أعمال فنية لكل من عقيل أحمد، كاميليا محبي، وشمسة المنصوري.