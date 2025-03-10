فن القَط العسيري.. رؤية عصرية عبر التجريد الهندسي

عبدالله أبوضيف (القاهرة)

محافظاً على هوية منطقة عسير التي نشأ بها، يمزج التشكيلي السعودي عصام عسيري بين تراث بلاده وأسلوب السوبرماتية المعتمد على التجريد الهندسي، ويظهر المزيج في أحدث لوحاته.

وكان عسيري من أوائل التشكيليين السعوديين الذين ينقلون فن الزخارف العسيرية للوحة التشكيلية برؤية عصرية، وطبّق ذلك في لوحاته منذ عام 2004، كما فعل الجيل السابق بتوظيف عناصر العمارة النجدية والحجازية الغربية في أعمالهم التشكيلية.

يقول عسيري إن اهتمامه بالفن التجريدي بدأ منذ تسعينيات القرن الماضي عندما كان طالباً في قسم التربية الفنية بجامعة أم القرى، حيث اطّلع على الاتجاه التجريدي، وتعرف على الـ «دي ستايل» وهو نوع من التجريد الهندسي.

وعن تاريخ السوبرماتية، أوضح أنه في بداية القرن العشرين وبعد نهاية الحرب الأولى، تم تنظير التجريدية من روادها ككاندنسكي وبيت موندريان وجوزيف البرز وغيرهم، ومنهم تأسست الباوهاوس الألمانية وظهرت السوبرماتية أو التفوقية، والتي تركز على الأشكال الهندسية الأساسية كالمثلث والمربع والدائرة.

وقال عصام عسيري لـ«الاتحاد»، إن تلك المدرسة تستخدم الألوان الأصلية الأصفر والأحمر والأزرق مع الأسود والأبيض كحاديين، ويلتقي هذا الفكر مع التراث البصري في منطقتي عسير جنوب الحجاز، وهو فن شعبي فطري لتزيين السطوح والحيطان، ويسمى فن القَط العسيري، وهو قديم جداً غير معلوم تاريخ نشأته، لكنه منذ قرون عديدة.

التقاء اللونين الفنيين واعتمادهما على التجريد، دفع الفنان لمحاولة إحياء فن القط العسيري وتطويره، بدمجه مع حركات فنية معاصرة مثل السوبرماتية والباوهاوس وعموم التجريد الهندسي، وتنفيذ ذلك الدمج في أعمال فنية منفصلة.

وعن فنون منطقته يذكر:«أكثر ما يعجبني في المنطقة الجنوبية هو صفاء التراث وصدق الهوية، ففن الزخرفة العسيري فن أصيل يُبدع فيه أهل المنطقة بأنفسهم، ويتوارثون تقاليده وأساليبه عبر الأجيال».

ويرى التشكيلي السعودي أن الأعمال الشبابية الحالية متأثرة بالصور المنتشرة في السوشال ميديا وتطبيقات التصميم المختلفة، منهم من يمارس الفن دون دراسة واطلاع وقراءة، لذا نجد تشابهاً كبيراً في إنتاج فناني اليوم، لدرجة يصعب أن تجد الفرادة والخصوصية لديهم، ومع ذلك تبهرني تجارب أصيلة يبتكرها فنانون جادون يمارسون الفن بوعي ورؤية جديدة للصورة وحياتها في ثقافة اليوم. خلال مسيرته، أبدع عسيري أكثر من 600 لوحة وشارك في 16 معرضاً فنياً، وحصد حوالي 150 جائزة وتكريماً، نظير مساهماته في المجال التشكيلي.