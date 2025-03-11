الصين تكشف عن محرك عالي الدفع للسفر إلى الفضاء

نجح فريق بحثي صيني، في تشغيل محرك بلازما مغناطيسي عالي الدفع بقوة 100 كيلوواط بكامل طاقته ، ما يمهد الطريق لمستقبل السفر الفضائي، مع تطبيقات محتملة في الرحلات بين النجوم ونقل البضائع بين الكواكب واستكشاف الفضاء العميق.



وذكرت صحيفة الشعب اليومية أونلاين ، أن المحرك عبارة عن نظام دفع بلازمي، يعمل عن طريق تأيين المادة الدافعة لتحويلها إلى بلازما يتم تسريعها بواسطة مجال كهرومغناطيسي لتكوين تيار من الجسيمات عالية السرعة، ويتم توليد قوة الدفع.



واستخدم الفريق البحثي مواد جديدة بتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد إلى جانب تكنولوجيا المغناطيس الفائق التوصيل عند درجات حرارة مرتفعة، مما مكّن نظام المحرك من تحقيق قوة إدخال فعالة تزيد على 100 كيلوواط، وهو مستوى أعلى بكثير من المحركات المماثلة الشائعة الآن، التي عادة لا تتجاوز قوتها عشرات الكيلوواط.



ويمكن استخدام نظام الدفع لتوفير قوة دفع قوية وموثوقة للمركبات الفضائية الصينية الكبيرة والكبيرة جدًا.