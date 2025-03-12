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ناسا تطلق تلسكوباً فضائياً جديداً لرسم خريطة شاملة للسماء بألوان غير مسبوقة

ناسا تطلق تلسكوباً فضائياً جديداً لرسم خريطة شاملة للسماء بألوان غير مسبوقة
12 مارس 2025 10:29

انطلق أحدث تلسكوب فضائي تابع لإدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" نحو مداره، "الثلاثاء"، في مهمة تهدف إلى رسم خريطة شاملة للسماء، للكشف عن مئات الملايين من المجرات والتوهج الكوني المشترك بينها منذ بداية الزمن.

وأطلقت شركة الفضاء سبيس إكس المرصد الفلكي الجديد "سفيريكس" من ولاية كاليفورنيا، حيث سيدور حول الأرض عبر أقطابها، وحمل الصاروخ معه أربعة أقمار اصطناعية صغيرة لدراسة الشمس.
 

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ويهدف هذا المشروع الفضائي، الذي تبلغ تكلفته 488 مليون دولار، إلى فهم كيفية تشكل المجرات وتطورها على مدار مليارات السنين، وكذلك تفسير توسع الكون السريع في لحظاته الأولى.

وسيبحث التلسكوب داخل مجرة درب التبانة، عن المياه وعناصر الحياة الأساسية في السحب الجليدية بين النجوم، حيث تنشأ أنظمة شمسية جديدة.  

 

المصدر: وام
السماء والارض
تيلسكوب
ناسا
السماء
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