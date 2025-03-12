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التعليم والمعرفة

«كنز الجيل» و«الملتقى الأدبي» ينظمان أمسية شعرية

جانب من الأمسية (من المصدر)
13 مارس 2025 03:16

فاطمة عطفة (أبوظبي)

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احتفاء بشهر القراءة، نظمت جائزة «كنز الجيل»، أول أمس، بالتعاون مع «صالون الملتقى الأدبي»، أمسية شعرية شارك فيها نخبة من الشعراء الفائزين والمرشحين النهائيين في فرع الإصدارات الشعرية، وأنشدوا باقة من قصائدهم، وهم: شيخة الجابري، عتيق خلفان الكعبي، حمدان السماحي، وأدارت الجلسة مع الشعراء أسماء صدِّيق المطوع، مؤسسة «الملتقى»، وقد استهلت كلمتها مرحبة بالشعراء، منوهة بقيمة الجائزة ودورها الفعال في تشجيع الإبداع، مؤكدة أهمية القصيدة في الوعي الثقافي، وتكريم المبدعين الذين يتألقون بأعمالهم الشعرية المتميزة، حيث تحتفي الجائزة بالشعر والشعراء، وتعيد الاعتبار للكلمة التي تحمل أصالة الفن والجمال. وبدورهم، ألقى الشعراء مختارات من قصائدهم، فقدموا نفحات إبداعية تتغنى بمحبة الوطن والقيادة الرشيدة، وتشيد القصائد بمكانة الإمارات وجمال طبيعتها وسماحة أهلها وتاريخها.

شهر القراءة
أبوظبي
صالون الملتقى الأدبي
شيخة الجابري
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