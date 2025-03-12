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التعليم والمعرفة

مركز جمعة الماجد يحتفي بدور المرأة في نهضة المكتبات

جانب من الأمسية الرمضانية
13 مارس 2025 03:16

دبي (الاتحاد)

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شارك مركز «جمعة الماجد للثقافة والتراث» بدبي، في الأمسية الرمضانية التي نظمتها هيئة الشارقة للكتاب في بيت الشيخ سعيد بن حمد القاسمي بكلباء، تحت عنوان «تمكين المرأة»، والتي أقيمت بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة. شهدت الأمسية حضور الشيخة أسماء بنت صقر القاسمي، إلى جانب عدد من مديرات وممثلات الدوائر والمؤسسات الحكومية. تمثلت مشاركة المركز في تقديم محاضرة بعنوان «دور المرأة الإماراتية في المكتبة»، ألقتها شيخة عبدالله المطيري، رئيسة قسمي الثقافة الوطنية والعلاقات العامة والإعلام. استهلت المحاضرة بمقدمة تاريخية حول علاقة المرأة بالمكتبات في الحضارات القديمة، والمهن التي شغلتها في هذا المجال، ثم انتقلت إلى العصر الحديث متناولةً إسهامات النساء في مجال المكتبات، سواء في العالم العربي أو الغربي.

مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث
دبي
تمكين المرأة
اليوم العالمي للمرأة
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