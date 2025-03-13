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بدء التشغيل الأولي للتلسكوب الفضائي الجديد "سفير إكس"

بدء التشغيل الأولي للتلسكوب الفضائي الجديد "سفير إكس"
13 مارس 2025 10:27

 أعلنت وكالة الفضاء الكورية الجنوبية أن التلسكوب الفضائي "سفير إكس - SPHEREx"، الذي تم تطويره بالاشتراك بين جمهورية كوريا والولايات المتحدة الأميركية، دخل مرحلة التشغيل الأولي بعد إطلاقه بنجاح أمس "الأربعاء".

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية، أنه تم إطلاق التلسكوب من قاعدة "فاندنبرغ" للقوات الفضائية في كاليفورنيا أمس، على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس - SpaceX "، وفقاً لإدارة الطيران والفضاء الكورية.

 

وقالت الإدارة، في بيان لها، إن التلسكوب انفصل عن الصاروخ بعد حوالي 3 دقائق من الإطلاق، ونجح في التواصل مع محطة "سفالبارد" الأرضية في النرويج ، وهي إحدى شبكات الفضاء القريبة التابعة للإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا".

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وأضاف البيان أن التلسكوب، الذي تبلغ تكلفته 488 مليون دولار أميركي، سيمسح السماء بأكملها على مدار مهمته التي تستمر عامين، بعد فترة تشغيله الأولي لمدة 37 يوماً، بهدف مساعدة العلماء على دراسة كيفية تشكل الكون وتطوره.


وتم تطوير التلسكوب "سفير إكس" بالاشتراك بين وكالة ناسا والمعهد الكوري لعلوم الفلك والفضاء، وهو معهد أبحاث تابع لوكالة الفضاء الكورية.

المصدر: وام
وكالة الفضاء الأميركية
كوريا الجنوبية
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