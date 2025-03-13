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التعليم والمعرفة

وزارة الثقافة و«الإمارات للمكتبات» تعززان تعاونهما

مبارك الناخي وفهد المعمري في صورة جماعية خلال توقيع الاتفاقية (وام)
14 مارس 2025 02:35

أبوظبي (وام)

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وقّعت وزارة الثقافة، مذكّرة تفاهم مع جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، تهدف إلى الارتقاء بواقع عمل المكتبات وتعزيز دورها الفاعل في إثراء معارف جميع أفراد المجتمع، وبما يخدم النهوض بالواقع الثقافي في الدولة.
وقّع المذكرة مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة، وفهد علي المعمري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات.
وسيعمل الجانبان بموجب المذكرة على تنسيق وتنفيذ البرامج المشتركة في مجال المكتبات والمعلومات، والتي تهدف لتحقيق الرسائل والغايات المشتركة إلى جانب تنسيق تنظيم الفعاليات من معارض وندوات ومؤتمرات وورش عمل ورحلات علمية وغيرها وتقديم الاستشارات في مجال تطوير مختلف مؤسسات المكتبات والمعلومات في الدولة وتفعيل التواجد في الهيئات المهنية الإقليمية والدولية المتخصّصة في مجال المكتبات والمعلومات بما يحقّق مصالح الدولة والتعاون على استضافة المؤتمرات الدولية لهذه الهيئات.
وستقوم الوزارة والجمعية بجمع وتوفير البيانات الموثوقة حول واقع عمل مؤسسات المكتبات والمعلومات في الدولة ومشاركتها في المشاريع الدولية وتنسيق المشاركات المحلية والدولية في مجال المكتبات والمعلومات ذات الاهتمام المشترك.
وكانت الوزارة قد استضافت خلال أغسطس 2024 وفداً رسمياً من الجمعية لمناقشة العديد من القضايا المهمة المتعلقة بتطوير المكتبات العامة والمتخصّصة في الدولة حيث تمّ التركيز على تحسين البنية التحتية للمكتبات وتطوير خدماتها الرقمية كما جرى استعراض الدور المتنامي للمكتبات في تعزيز الهوية الثقافية الإماراتية خاصة في ظل الثورة الرقمية التي تتطلب تطوير المكتبات لتصبح مراكز تقنية حديثة تدعم الابتكار والبحث العلمي.

وزارة الثقافة
جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات
الإمارات
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