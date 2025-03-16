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أوبن إي آي تطلق أدوات جديدة لتطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي

أوبن إي آي تطلق أدوات جديدة لتطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي
16 مارس 2025 11:16

أطلقت شركة الذكاء الاصطناعي الأميركية أوبن إي آي أدوات مصممة لمساعدة المطورين ورواد الأعمال في تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي خاصة بهم.

ويشير اسم وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى أنظمة آلية يمكنها إنجاز المهام المطلوبة دون الحاجة إلى تدخل من المستخدمين، اعتماداً على نماذج الذكاء الاصطناعي وأطر العمل الخاصة بشركة أوبن إي آي وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن الأدوات الجديدة جزء من  منصة "واجهة برمجة تطبيقات الاستجابات" (ريسبونسز أيه.بي.آي) الجديدة الخاصة بشركة أوبن أي.آي، والتي تتيح للشركات تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي مخصصة، تستطيع القيام بالبحث على الإنترنت ومسح ملفات الشركات والبحث فيها، وتصفح مواقع الإنترنت، كما يفعل بدرجة كبيرة تطبيق أوبرتور الخاص بشركة أوبن إي آي وستحل منصة واجهة برمجة الاستجابات محل المنصة السابقة للشركة الأميركية "واجهة برمجة تطبيقات المساعدين" التي تعتزم  أوبن أي.آي وقف تشغيلها في النصف الأول من العام المقبل.

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المصدر: وكالات
أوبن إي آي
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