مساجلة شعرية في «دارة الشعر» بالفجيرة

الفجيرة (وام)

نظمت دارة الشعر العربي في الفجيرة، أمسية شعرية بعنوان «ليلة المساجلة الشعرية الرمضانية»، تميزت بأجواء تنافسية بحضور نوعي من محبي الشعر العربي ورواد دارة الشعر من مختلف الإمارات.

شارك في الفعالية 6 شعراء وباحثين في الشعر العربي، تنافسوا كفريقين عبر ثلاث فقرات هي: المعرفة الشعرية، الارتجال، والمساجلة.

تكوّن الفريق الأول من عمار حسن (السودان)، أحمد أبو دياب (مصر)، وآندي فاط جينغ (السنغال)، فيما تكوّن الفريق الثاني من زكريا مصطفى (السودان)، جعفر أحمد حمدي (مصر)، ومحمد صابيرالي (الهند). أدار الفعالية الشاعر محمد المتيم، مدير المحتوى والنشر في دارة الشعر العربي، لتنتهي المساجلة بفوز الفريق الثاني بفارق 17 نقطة.

وفي ختام الأمسية، قامت الشاعرة سليمة المزروعي، مدير دارة الشعر العربي، بتكريم الفريقين وتوزيع الجوائز وشهادات التكريم.