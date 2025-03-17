مكتبة محمد بن راشد تهدي 5000 كتاب لوزارة الدفاع ضمن مبادرة «عالم يقرأ»

دبي (الاتحاد)

في إطار مبادرتها الرائدة «عالم يقرأ» وبالتزامن مع شهر القراءة، أهدت مكتبة محمد بن راشد، مجندي الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة في الدولة، 5000 كتاب باللغتين العربية والإنجليزية، في خطوة تتماشى مع استراتيجيتها ورؤيتها لنشر المعرفة، وترسيخ ثقافة القراءة كأسلوب حياة بين أفراد المجتمع.

وقال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد: «إن هذه المبادرة تأتي ضمن جهودنا المستمرة لتعزيز القراءة، وتنمية الفكر بين أبناء الوطن، في خطوة مستدامة نحو بناء مجتمع معرفي مبدع قادر على مواكبة التحديات المستقبلية»، مضيفاً: «نؤمن في مكتبة محمد بن راشد بأن القراءة هي المفتاح الأساسي للتطور والابتكار، وأن الاستثمار في عقول الأجيال الجديدة وتشجيعهم على القراءة، خاصة أبنائنا من المجندين في القوات المسلحة، سيسهم بالتأكيد في تمكينهم من اكتساب مهارات وأدوات تساعدهم على التصدي لتحديات العصر، وتأهيلهم ليكونوا قادة فاعلين في المستقبل».

من جانبها، أشادت وزارة الدفاع بالدور الرائد لمكتبة محمد بن راشد، وجهودها في بلورة مبادرات تعليمية وتثقيفية تساهم في الارتقاء بجيل متميز، ومجتمع واعٍ، في كل المجالات المعرفية والثقافية الملهمة. كما ثمّنت الوزارة الجهود المبذولة في غرس وتعزيز عادة القراءة لدى مجندي الخدمة الوطنية في القوات المسلحة، باعتبارها مدخلاً جوهرياً لاستدامة التطور المعرفي لديهم، مؤكدة أن مبادرة «عالم يقرأ» جاءت لتحقيق تطلعات القيادة في الدولة، نحو تسليح المجتمع بسلاح العلم والمعرفة من خلال جعل القراءة ركيزة أساسية في المجتمع.

ومنذ إطلاقها في أبريل 2023، ساهمت مبادرة عالم يقرأ في وصول المعرفة إلى أكثر من ربع مليون مستفيد من مختلف أنحاء الدولة، حيث أهدت مكتبة محمد بن راشد أكثر من 80 ألف كتاب، في مختلف التخصصات والمجالات، باللغتين العربية والإنجليزية، لنحو 200 مؤسسة ومدرسة ومجمع تعليمي في القطاعين الحكومي والخاص.

وتدعو مكتبة محمد بن راشد، دور النشر المحلية، والمؤسسات والهيئات العامة المعنية ذات الإصدارات الخاصة، والكتَّاب والمؤلفين، إلى التبرع ومشاركة كتبهم ومؤلفاتهم وإصداراتهم غير المستخدمة، حيث ستعمل على توزيع الكتب على كل من الزوّار من طلاب المدارس، والمشاركين في جلساتها الحوارية وفعالياتها، بالإضافة إلى مكتبات المدارس والمؤسسات المحلية. وتؤكد المكتبة أنه بإمكان المؤسسات المختلفة التواصل للحصول على كتب باللغتين العربية والإنجليزية.