روبوتات مستوحاة من "حرب النجوم" في متنزهات ديزني.. بالتعاون مع "إنفيديا" وجوجل ديب مايند

بعد سنوات من العروض التجريبية، تستعد شركة ديزني لإدخال روبوتات مستوحاة من سلسلة "حرب النجوم" إلى متنزهاتها الترفيهية حول العالم. ووفقًا لمصادر مطلعة، تعتزم الشركة بدء عرض هذه الروبوتات رسميًا في عام 2026، مستفيدة من التطورات التكنولوجية الحديثة.

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أعلن جنسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، أن الشركة تتعاون مع ديزني للأبحاث و"جوجل ديب مايند" لتطوير "نيوتن"، وهو محرك فيزيائي لمحاكاة حركات الروبوتات في بيئات واقعية.





وقال كايل لافلين نائب الرئيس الأول لشركة ديزني، في بيان صحفي، إن التعاون مع "إنفيديا" و"جوجل ديب مايند" سيلعب دورًا رئيسيًا في تشغيل روبوتات الترفيه المستقبلية لشركة ديزني أيضًا.

نيوتن: تقنية ثورية لتعزيز قدرات الروبوتات

هذا الإعلان يأتي بالتزامن مع كشف إنفيديا عن محرك الفيزياء الجديد "نيوتن"، المصمم لتمكين الروبوتات من التفاعل مع العالم الطبيعي بواقعية أكبر. ووفقًا للشركة، يساعد "نيوتن" الروبوتات على تنفيذ مهام معقدة بدقة محسّنة، كما يتيح للمطورين محاكاة كيفية تفاعل الروبوتات مع العناصر القابلة للتشكّل مثل الطعام، الأقمشة، والرمال.

وسيكون "نيوتن" متوافقًا مع بيئة التطوير الخاصة بجوجل ديب مايند، بما في ذلك محرك الفيزياء "MuJoCo"، الذي يُستخدم لمحاكاة الحركات متعددة المفاصل للروبوتات.

وتخطط شركة إنفيديا لإصدار نسخة مبكرة مفتوحة المصدر من "نيوتن" في وقت لاحق من عام 2025، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش".

ابتكارات جديدة

جاء الكشف عن "نيوتن" ضمن سلسلة من الإعلانات التي أطلقتها إنفيديا خلال مؤتمرها السنوي "GTC 2025". ومن بين الابتكارات الأخرى، أعلنت الشركة عن "Groot N1"، وهو نموذج ذكاء اصطناعي مصمم لتحسين إدراك الروبوتات البشرية لبيئتها، بالإضافة إلى تقديم جدول زمني لإطلاق الجيل الجديد من رقائق الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك "Blackwell Ultra" و"Rubin". كما كشفت الشركة عن خط إنتاج جديد من أجهزة الحواسيب الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

من المتوقع أن تُحدث هذه التطورات نقلة نوعية في عالم الترفيه التفاعلي، حيث تسعى ديزني إلى دمج التكنولوجيا المتقدمة في تجاربها الترفيهية، مما يعزز من واقعية الشخصيات الروبوتية في متنزهاتها حول العالم.

ثورة الروبوتات الشبيهة بالبشر أقرب مما نظن

يعتقد جنسن هوانج الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا أن استخدام الروبوتات الشبيهة بالبشر على نطاق واسع في المصانع تفصلنا عنه أقل من خمس سنوات.

وكشف هوانج خلال مؤتمر المطورين السنوي الذي تنظمه الشركة التي تبلغ قيمتها نحو ثلاثة تريليونات دولار،عن أدوات برمجية قال إنها ستساعد الروبوتات الشبيهة بالبشر على التنقل في العالم بسهولة أكبر.

وفي حديثه عن العلامات التي ستُظهر أن الذكاء الاصطناعي أصبح موجودا في كل مكان..قال هوانج إن ذلك قد يحدث "عندما تتجول الروبوتات الشبيهة بالبشر في الأنحاء، وهو أمر لا يبعد عنا خمس سنوات. هذه ليست مشكلة تبعد عنا خمس سنوات، بل مشكلة تبعد عنا بضع سنوات".

وقال إن قطاع التصنيع من المرجح أن يتبنى استخدام الروبوتات الشبيهة بالبشر أولا لأن هذا القطاع لديه مهام محددة بوضوح يمكن للروبوتات التعامل معها في بيئة خاضعة للسيطرة.

لمياء الصديق(أبوظبي)

