روحانيات «رمضان» وجمالياته في الفن التشكيلي الإماراتي

محمد عبدالسميع (الشارقة)

لا شكّ أنّ شهر رمضان بطابعه الروحاني، وطقوسه المثيرة واجتماعات العائلة فيه على التقوى والفرح بذكر الله، مع حضور متميز للطقوس والعادات الرمضانيّة اليوميّة المتمثّلة بالإفطار والسحور وأداء الصلوات، وكثرة الابتهالات والأدعية، وازدهار الأسواق بمستلزمات الشهر، وزينة رمضان. هو شهرٌ جديرٌ بأن يحمله الشاعر والأديب والفنان، كلٌّ في مجاله، في ديوان الشعر أو الرواية، أو في اللوحة التشكيليّة.

وما دمنا نتحدث عن اللوحة التشكيليّة، فإنّها مهيّأة لرصد وتوثيق هذه التفاصيل واليوميات الرائعة والفريدة جمالياً وبصرياً، بحسب مدرسة الفنان الواقعيّة والتجريبية أو التجريدية، بالتركيز على لحظات ومشاهد نابضة بالحياة كتعبير واقعي، أو الاشتغال على الظلال والنور كرمزية جماليّة عميقة.

واللافت في كلّ هذا وذاك أنّ الفنان الإماراتي ينطلق دائماً في استلهامه الشهر الفضيل من روعة الفرح والحياة وحركة الناس وتصالحيّتها مع النفس في هذا الشهر، وهو ما نراه في هذه اللقاءات التي خصّ بها فنانون إماراتيّون «الاتحاد»، حول قيم وروحانيات الشهر الفضيل التي يتمّ استلهامها في لوحات فنيّة.

ترى الفنانة التشكيلية الإماراتيّة وداد الكندي، أنّ أيّام رمضان أشبه ما تكون بلوحة تنبض بالحياة، في ألوانها ودفء مجالسها، وأضوائها وفوانيسها التي تنثر السكينة في الأجواء، أمّا روح الشهر فتجسّدها زينة الشوارع والنقوش الإسلاميّة، التي تزيّن المساجد، فيبدو ذلك لمسات فنيّة تعبّر عن قدسيّة أيّام الشهر الفضيل، كما أنّ الألوان الزاهية في الأطعمة الرمضانيّة تعكس بهجة اللقاء، فيما صوت القرآن الكريم في المساجد يضيف بعداً روحانيّاً إلى المشهد، ولذلك فرمضان هو إلهامٌ يتجدّد، لجمعِهِ بين الفنّ والروحانيّة في لوحة من السكينة والجمال.

الروحانيّة ذاتها، تتحدث عنها الفنانة التشكيلية الإماراتيّة صفيّة الهاشمي، إذ يمتلك الشهر الفضيل روحانيّته التي تختلف عن بقيّة الشهور، أمّا الفنون فهي بمثابة مرآة عاكسة للنشاطات اليوميّة الاجتماعية والدينية للشعوب في رمضان، ولهذا فالفنانة الهاشمي تستلهم عدداً من أعمالها التشكيلية من روحانيات شهر رمضان، وتحديداً الزخرفة النباتيّة، وعلاقتها بزخارف المساجد والمصاحف والمخطوطات القديمة.



توثيق جمالي

وتؤكّد الفنانة التشكيليّة الإماراتية فاطمة الحمادي أنّ الفنّ التشكيلي جزءٌ من توثيق هذه اللحظات المميزة المجسّدة لروح الشهر الفضيل بكلّ تفاصيله، ابتداءً من الأجواء العائليّة الدافئة إلى اللقاءات الاجتماعيّة التي تميّز هذا الشهر المبارك، إذ يظلّ الفنّ الإماراتي شاهداً حياً على عمق الروح الوطنيّة والدينية، التي يعبّر عنها الفنانون في كلّ لوحة. وبالنسبة للفنانة الحمادي، فإنّ هذه اللوحات ليست مجرّد أعمال فنيّة، بل هي رواية مرئيّة تحكي قصصاً من التراث والحضارة الإماراتيّة، بل وتحمل رسائل العطاء والتسامح المعروفة عن المجتمع الإماراتي في هذا الشهر الفضيل.

وينطلق الفنان التشكيلي الإماراتي خالد محمد الأستاد من أنّ الشهر الفضيل أولاً يشكلّ مصدر إلهام متجدّد للفنانين، بما يشتمل عليه من قيم روحيّة واجتماعيّة، ويتجلّى ذلك في أعمال العديد من الفنانين الإماراتيين، كما أنّ شهر رمضان، من وجهة نظره، ليس فقط مناسبةً دينيّة، بل يشكّل حالةً ثقافيّةً وجماليّةً متكاملة تدخل في تفاصيل حياتنا اليوميّة، ويدلل على ذلك بهذه الأجواء الرمضانيّة في المجالس الشعبيّة والأسواق التقليدية التي تزدهر ليلاً، وبالتالي فقد استطاع الفن التشكيلي الإماراتي أن يوثّق هذه المظاهر الاحتفاليّة بأساليب متعددة، سواء من خلال اللوحات الواقعيّة الراصدة لمشاهد التجمعات العائليّة حول موائد الإفطار والسحور، أو من خلال الأعمال الرمزية التي تستوحي عناصر مثل الضوء والظلّ، وهما العنصران اللذان يشكلان جزءاً أساسياً من روحانيّة رمضان.

وأخيراً، ترى الفنانة التشكيليّة الإماراتيّة نايلة مبارك الأحبابي أنّ شهر رمضان، ومن خلال طابعه الذي يحمل السكينة والروحانيّة، أثّر في الفنان الإماراتي في لوحاته التشكيلية، حيث انطلق في تجسيد ذلك من جمال ورونق وروحانيات وتفاصيل الحياة، باستلهام هذا الشعور الفريد والرائع الذي يلامس الوجدان.