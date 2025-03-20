"ميتا" تطلق وظائف تعتمد على الذكاء الاصطناعي في أوروبا

تعتزم "ميتا"، الشركة الأم لفيسبوك، إطلاق وظائف تعتمد على الذكاء الاصطناعي في أوروبا، بحسب بيان صادر عن الشركة.

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وأوضحت "ميتا" أن روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي (تشات بوت) سيتم توفيره في البداية بست لغات أوروبية. وفي النهاية، تهدف الشركة إلى توفير نفس مجموعة الوظائف المتوفرة داخل الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرته الشركة في منشور بثته على مدونة، من دون أن تحدد إطارا زمنيا.

وأضافت الشركة أنه "بداية من الأسبوع الجاري، سيبدأ إطلاق "ميتا إيه آي" في 41 دولة أوروبية، تشمل دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 21 إقليما خارجيا، فيما يمثل أكبر توسع عالمي لنا في "ميتا إيه آي" حتى الآن".

وكان تم إطلاق "ميتا إيه آي" في الولايات المتحدة عام 2023، إلا أن الشركة واجهت انتكاسة في أوروبا العام الماضي، عندما اعترضت هيئة حماية البيانات الأيرلندية على استخدام منشورات المستخدمين العامة لتدريب الذكاء الاصطناعي.

وتخطط ميتا لإنفاق 65 مليار دولار خلال العام الحالي لتعزيز استراتيجياتها في مجال الذكاء الاصطناعي.