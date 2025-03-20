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«قصر الإمارات» يحتفي بعيد الفطر

«قصر الإمارات» يحتفي بعيد الفطر
20 مارس 2025 15:26

أبوظبي (الاتحاد) يحتفي «قصر الإمارات» في أبوظبي بتجارب ترفيهية متنوعة، إضافة إلى خيارات الطعام والعناية بالصحة، ودخول حصري إلى كرنفال العيد في «قصر الأطفال». ويمكن للأطفال الاستمتاع بأنشطة ممتعة مثل الرسم على الوجه وفن البالونات والألعاب، بينما يسترخي الأهل بجانب المسبح. وينظم «القصر» يوماً استثنائياً للأم في المنتجع الصحي، وعلاجاً لمدة 30 دقيقة للأطفال من قائمة «فاطمة والأصدقاء». ويوفر كرنفال المنتجع أيام العيد فعالية مليئة بالمرح والتسلية للأطفال من سن 12 - 16 عاماً، ويُقام من الساعة 4:00 - 8:00 مساءً. وتشمل احتفالية عيد الفطر في «القصر» عروضاً حصرية على الأنشطة المائية، مثل رحلات الصيد وجولات القوارب السريعة الخاصة وركوب سيارات الجيت و«أكواتلون جيري»، وهو نشاط مليء بالحيوية يجمع بين السباحة والجري.

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