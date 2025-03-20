«السوربون أبوظبي» تحتفي بإنجازات المرأة في مجالات الفنون والأبحاث

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت جامعة السوربون أبوظبي عن إطلاق سلسلة من المبادرات خلال الشهر الجاري احتفالاً بيوم المرأة العالمي، مما يؤكد التزامها بتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز التنوع الثقافي وتمكين المرأة في مختلف المجالات. مثل التعليم والبحث العلمي والفنون. وتنطلق المبادرات تحت شعار لتكرم رائدات الأعمال وتدعم الأجيال القادمة من القيادات النسائية.وتواصل جامعة السوربون أبوظبي ريادتها في دعم جهود البحث العلمي والمبادرات الثقافية التي تسلط الضوء على إنجازات المرأة وتعزز المساواة بين الجنسين، حيث أطلقت الجامعة بمناسبة يوم المرأة العالمي دعوة لتقديم المقترحات، تدعو فيها الطلاب والفنانين والباحثين إلى استكشاف مساهمات المرأة وحقوقها وجوانب تمكينها في مختلف التخصصات الأكاديمية والإبداعية. وتهدف هذه المبادرة إلى تكريم الإرث الغني للمرأة وإبراز تأثيرها ودورها الفعال في دولة الإمارات وخارجها، وإلهام الأجيال القادمة من القيادات النسائية. وتشجع الجامعة المشاركين على تقديم مقترحات تركز على تعزيز حقوق المرأة من خلال البحث العلمي أو تمكين المرأة من خلال المبادرات الثقافية والمجتمعية. وتحصل المشاريع المختارة على التمويل والإرشاد والدعم المؤسسي اللازم، إلى جانب قائمة بالنتائج المتوقعة، والتي تشمل أوراقاً بحثية وتوصيات حول السياسات المتبعة وسجلات رقمية ومعارض وعروض أداء. وحددت الجامعة يوم 15 أبريل موعداً نهائياً لتسجيل الطلبات، ومن المقرر أن تبدأ المشاريع في سبتمبر 2025. تحية لأم كلثوم تقوم جامعة السوربون أبوظبي بإعادة تسمية قاعتها البيضاوية الشهيرة لتصبح قاعة أم كلثوم تكريماً للفنانة الاستثنائية، وهذا في إطار تقليد الجامعة المتمثل بتخصيص مساحات في الحرم الجامعي لتكريم أبرز السيدات المؤثرات. وتُعد أم كلثوم واحدة من أعظم الأصوات في العالم العربي، حيث تجاوزت موسيقاها الحدود والأجيال، وأصبحت رمزاً للمثابرة والفن والتمكين. وأم كلثوم هي خامس سيدة ضمن قائمة المشاهير الخاصة بالجامعة، والتي تضم أيضاً أوليمب دو غوج وسيمون دي بوفوار وجيرمان تيليون وماري كوري، ويأتي ذلك في إطار احتفاء جامعة السوربون أبوظبي بالنساء الرائدات اللاتي حققن إنجازات استثنائية وأسهمن في تشكيل التاريخ، مع الحرص على توعية الأجيال القادمة بإرثهن الملهم. وتحتفي جامعة السوربون أبوظبي بمرور 50 عاماً على ذكرى وفاة الفنانة القديرة باستضافة حفل تكريمي خاص تحييه الفنانة الشهيرة غالية بنعلي في 16 أبريل في مسرح زايد، وذلك برعاية أبوظبي مول ونادين كعكي النويس. وتعيد بنعلي، التي تشتهر بأدائها المميز للموسيقى العربية الكلاسيكية، إحياء ألحان أم كلثوم العريقة احتفاء بتأثيرها الثقافي والمجتمعي. وتعتبر أم كلثوم فنانة استثنائية وصوتاً قوياً من أجل التحرر والكرامة. ويمثل حفلها الموسيقي التاريخي عام 1967 في مسرح الأولمبيا بباريس شهادة على إرثها الخالد. «أضواء المرأة» ينطلق معرض «أضواء المرأة» الفني في القاعة الرئيسية في جامعة السوربون أبوظبي ويستمر حتى 29 مارس، ويستعرض الإبداع والمرونة والإرث الثقافي لـ 23 فنانة فرنسية وناطقة باللغة الفرنسية في دولة الإمارات. وتتعاون مجموعة فيمنين بلورييل، الشبكة الدولية التي تعمل على تمكين المرأة في مختلف المجالات المهنية والفنية، مع مجموعة آد آرت، وهي مجتمع يضم فنانين ناطقين باللغة الفرنسية في أبوظبي ويهتم بتنمية الإبداع والتبادل الفني. ويسلط هذا التعاون الضوء على الأثر الكبير الذي يحمله التعبير الفني في تعزيز المساواة بين الجنسين. ويشهد المعرض مشاركة فنانات فرنسيات إلى جانب الفنانة الإماراتية خلود الجابري، ويأتي بمثابة تكريم لمساهمات المرأة في الفنون، كما يقدم تجربة آسرة لعشاق الفن والطلاب والمجتمع ككل. ويحظى المعرض بدعم كبير من جهات مرموقة راعية للفنون وفيروز وجان بول فيلان، صديقَي جامعة السوربون أبوظبي. نساء في ديور تأكيداً على التزامها الراسخ بتمكين الشابات، تعلن جامعة السوربون أبوظبي عن اختيار خمس من طالباتها المتميزات للمشاركة في نساء في ديور بإشراف اليونسكو، برنامج الإرشاد والتعليم المرموق، لعام 2025-2026. ويواصل مركز التوجيه الوظيفي في جامعة السوربون أبوظبي منذ عام 2017 تعاونه المثمر مع ديور لتعزيز المساواة بين الجنسين من خلال هذه المبادرة الإرشادية الهادفة. وتشارك في البرنامج هذا العام لاليا سوماري وآنا ناهابيتان، طالبتا الماجستير في اللغات الأجنبية والإدارة والتجارة الدولية، وريتا طواف، طالبة البكالوريوس في القانون والعلوم الاقتصادية والإدارية، ونيكول ويبر ونجلاء المطروشي، طالبتا البكالوريوس في الفلسفة وعلم الاجتماع. كما تشارك طالبات جامعة السوربون أبوظبي في مشروع حلم التغيير، وهو مبادرة تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتحقيق تأثير اجتماعي ملموس. ويتيح البرنامج للطالبات التعاون في تنفيذ مشاريع تهدف إلى تمكين المرأة والدعوة إلى بناء مستقبل أكثر شمولية واستدامة. وقالت البروفيسورة ناتالي مارسيال برازْ، مديرة جامعة السوربون أبوظبي: «ندرك في جامعة السوربون أبوظبي أهمية التعليم والبحث العلمي في صنع التغيير وتجاوز العقبات وتعزيز المساواة في المجتمع. ونكرّم هذا الشهر إرث الماضي، ونحتفل بإنجازات الحاضر، وندعم قادة المستقبل. وتتمثل رسالتنا في تعزيز المساواة وحماية حقوق المرأة. ونؤمن بأن التعليم والأبحاث تفتح آفاقاً واسعة، ونسعى إلى توفير بيئة داعمة للمرأة مع تزويدها بالموارد اللازمة لإحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتنا».