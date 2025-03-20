​إعلان أسماء الفائزين في مسابقة «النخلة في عيون العالم»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أسماء الفائزين بمسابقة التصوير الدولية «النخلة في عيون العالم» بدورتها السادسة عشرة التي تنظمها الجائزة برعاية معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، حيث جاءت النتائج على النحو التالي:

- الفئة الأولى (نخلة التمر)، المركز الأول: المصور شارلي فيلاغراسيا، المركز الثاني: المصور سالم الحجري.

- الفئة الثانية (الإنسان ونخلة التمر)، المركز الأول: المصور سليمان القبلان، المركز الثاني: المصور محمد حسن المهناء، المركز الثالث: المصور موسى بن سليم بن سويدان الحجري.

وأعرب الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام الجائزة، في مؤتمر صحفي، عن سعادته عما حققته المسابقة خلال ست عشرة سنة بما يعزز من علاقة الإنسان بشجرة نخيل التمر عبر توظيف فن التصوير الفوتوغرافي كوسيلة لتنمية وعي الجمهور بأهمية شجرة نخيل التمر، وخلق فضاء أرحب لتبادل الخبرات بين المصورين الضوئيين من أنحاء العالم كافة، وإبراز المقومات السياحية والبيئية والتراثية لشجرة نخيل التمر، من خلال الصورة الفوتوغرافية، وتشجيع ارتباط الإنسان بالأرض والبيئة.

وأضاف أمين عام الجائزة أن الدورة السادسة عشرة من المسابقة تميزت بمشاركة 142 مصوراً، يمثلون 18 دولة، وبلغ عدد الصور المشاركة 380 صورة من أجمل الصور التي عبَّرت عن حبهم لشجرة نخيل التمر، وعلاقتهم الحميمة بالشجرة المباركة.