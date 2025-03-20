«كُتَّاب الإمارات» و«أبوظبي للثقافة» يحتفيان باليوم العالمي للشعر

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

في إطار الشراكة بين اتحاد كُتّاب وأدباء الإمارات، ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، شهدت أبوظبي أمسية شعرية وحوارية احتفالاً باليوم العالمي للشعر، الذي يقام هذا العام تحت شعار «احتفالاً بالتعبير الشعري والتنوّع الثقافي: الشعر كجسر للسلام والاندماج»، الذي أقرته منظمة اليونسكو.

جمع الحدث، الذي عُقد في فرع اتحاد كُتَّاب وأدباء الإمارات بأبوظبي، نخبة من الشعراء من مختلف الدول والثقافات، في تأكيد لدور الشعر في تعزيز الحوار الثقافي والتقارب بين الشعوب.

وقد تألقت منصة الأمسية بمشاركة الشاعرة الإماراتية مريم الزرعوني، والشاعر السعودي علوش بن محمد السويط، والشاعرة السنغالية أندي فاط جينغ، وأدارت الجلسة الإعلامية والمعلقة الصوتية صباح بودراس، السويدية من أصول جزائرية.