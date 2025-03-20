الجمعة 21 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«رمضانيات بيت الحكمة».. تجربة بصرية وثقافية

«رمضانيات بيت الحكمة».. تجربة بصرية وثقافية
20 مارس 2025 19:47

الشارقة (الاتحاد)
وسط أجواء رمضانية استثنائية، أطلق «بيت الحكمة» بالشارقة فعالية «رمضانيات» التي تستمر حتى 6 أبريل المقبل، مقدّماً تجربة ثقافية وترفيهية تجمع بين التقاليد الرمضانية العريقة وأجواء الإبداع والابتكار المعاصر.
مع غروب الشمس، يكتسي «بيت الحكمة» بحلة رمضانية تتلألأ فيها الزينة المضيئة، التي تحمل أشكال الأهلة والنجوم، في المنطقة الخارجية، وتحت الأضواء الخافتة، يحتضن المجلس الرمضاني زواره في جلسات عربية أصيلة، حيث يجتمع الأصدقاء والعائلات للاستمتاع بالألعاب الترفيهية والتجارب الاجتماعية.
من التجارب المميزة التي توفرها الفعالية، إمكانية توثيق اللحظات الخاصة من خلال «ركن التصوير»، حيث يتاح للزوار التقاط صور فورية وطباعتها كذكرى لزيارتهم. وعلى الجانب الآخر، تحتضن الحديقة الشمالية لبيت الحكمة منطقة مخصّصة لمنافذ الطعام والمشروبات، التي تقدم مجموعة مختارة من ابتكارات عدة علامات تجارية.

أخبار ذات صلة
طحنون بن زايد يبارك لقيادة وشعب الإمارات بمناسبة حلول شهر رمضان
ولي عهد أبوظبي يهنئ رئيس الدولة ونائبيه وحكام الإمارات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
بيت الحكمة
شهر رمضان المبارك
آخر الأخبار
محمد بن راشد: الأم هي الوطن الأول والحب الأول والمدرسة الأولى
علوم الدار
محمد بن راشد: الأم هي الوطن الأول والحب الأول والمدرسة الأولى
اليوم 14:18
المنافسة على «الكرة الذهبية».. مبابي أم رافينيا؟
الرياضة
المنافسة على «الكرة الذهبية».. مبابي أم رافينيا؟
اليوم 14:17
الحبتور يواجه «جهانجيري» في ختام بطولة مارس للبولو
الرياضة
الحبتور يواجه «جهانجيري» في ختام بطولة مارس للبولو
اليوم 14:11
ارتجاج المخ يهدد أليسون قبل مباراة البرازيل والأرجنتين!
الرياضة
ارتجاج المخ يهدد أليسون قبل مباراة البرازيل والأرجنتين!
اليوم 14:06
الإنتر يخطط لخطف دوناروما!
الرياضة
الإنتر يخطط لخطف دوناروما!
اليوم 14:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©