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التعليم والمعرفة

عضوية مجانية مدى الحياة في المكتبات العامة للمواليد المواطنين

عضوية مجانية مدى الحياة في المكتبات العامة للمواليد المواطنين
22 مارس 2025 02:08

أبوظبي (الاتحاد)

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احتفاءً بيوم الطفل الإماراتي، أعلنت وزارة الثقافة منح عضوية مجانية مدى الحياة في المكتبات العامة التابعة لها للمواليد الجدد من مواطني الدولة، وذلك ضمن خدمة «مبروك ما ياك»، وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة لتعزيز ثقافة القراءة منذ الطفولة، وتسهيل وصول الأطفال وأولياء الأمور إلى مصادر المعرفة، تزامناً مع الشهر الوطني للقراءة.
وتهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى غرس عادة القراءة لدى الأطفال منذ الصغر، وتعزيز دور الأسرة في تنمية المعرفة، مما يسهم في بناء جيل واعٍ ومثقّف قادر على دعم مسيرة التنمية الوطنية. كما تتيح المبادرة للأهالي إمكانية الوصول المباشر إلى مجموعة متنوعة من الكتب والمواد التعليمية، بما يسهم في دعم رحلة التعلم مدى الحياة وترسيخ القراءة كممارسة يومية في المجتمع. ويمكن للمواطنين الاستفادة من هذه الخدمة بسهولة عبر استخدام الهوية الإماراتية ضمن «باقة أسرتي»، وهي منصة استباقية ومتكاملة تربط الخدمات الحكومية لعدد من الجهات الاتحادية والمحلية لمساعدة مواطني الدولة في تأسيس أسرهم ودعم احتياجاتها. وتُفعّل الخدمة تلقائياً دون الحاجة إلى تقديم طلب منفصل، في إطار برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات بهدف تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الاشتراطات غير الضرورية، مما يعزّز سهولة الوصول إلى الخدمات ويجعلها أكثر كفاءة ومرونة.
يُذكر أنه تم إصدار أكثر من 100 ألف عضوية للأطفال في المكتبات العامة التابعة لوزارة الثقافة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز وصول الأجيال الناشئة إلى مصادر المعرفة، وتوسيع دائرة الامتيازات الثقافية لمواطني الدولة.

الشهر الوطني للقراءة
شهر القراءة
القراءة
شهر القراءة الوطني
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الإمارات
يوم الطفل الإماراتي
يوم الطفل
وزارة الثقافة
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