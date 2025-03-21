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علي بن تميم: الشعر جزء أصيل من الهوية الثقافية لدولة الإمارات

علي بن تميم
22 مارس 2025 02:08

أبوظبي (الاتحاد)

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قال الدكتور علي بن تميم- رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، في تصريح بمناسبة يوم الشعر العالمي، الذي يوافق 21  مارس من كل عام: «الشعر جزء أصيل من الهوية الثقافية لدولة الإمارات، وهو أحد أقدم الفنون، وأبرز طرق التواصل الإبداعية، وما زال حتى اليوم الأكثر تأثيراً في النفوس، وما زالت أمسياته هي الأكثر استقطاباً للجمهور».
وأضاف:«لهذه الأسباب، فإن الاحتفاء باليوم العالمي للشعر في دولة الإمارات العربية المتحدة يكتسي حلة خاصة، وفي مركز أبوظبي للغة العربية نرى الشعر أحد أفضل السبل لتحقيق النجاح، وإحداث الأثر المجتمعي في قطاع الصناعات الثقافية؛ لذا فإننا نوليه أهمية خاصة داخل خطط التحول الرقمي، وبرامج استثمار تطورات الذكاء الاصطناعي، لخدمة الباحثين المختصين في الشعر، وكذلك لتقريب هذا الجمال إلى نفوس الأجيال الجديدة عبر طرق مبتكرة تناسب العصر؛ ليستكملوا بإبداعاتهم ما أسسه الأجداد والآباء في هذا الحقل الزاخر بالجمال والفكر والمعرفة».

علي بن تميم
الإمارات
الشعر
اليوم العالمي للشعر
يوم الشعر
مركز أبوظبي للغة العربية
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