السبت 22 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

د. عبدالله الغذامي يكتب: التعليم بوصفه نسقاً ثقافياً

د. عبدالله الغذامي
22 مارس 2025 02:08

يميل الإنسان للتعليم، وأقصد بالتعليم هنا أن يمثل دور المعلم لغيره أكثر من ميله للتعلم، أي أنه يقفز تلقائياً لتوجيه الإرشادات والتوصيات للغير، بينما ينفر من استقبالها، وفي الوقت الذي يحبها فهو يكرهها أيضاً، يحب فعلها ويكره سماعها، وهذه علةٌ ثقافية لازمة تهيمن على سلوك الإنسان منذ مطالع حياته، فهو يجرب وهو طفلٌ أن يأمر وينهي في حال اللعب، وبمجرد أن نتفرج على مجموعة أطفال سنلاحظ فوراً كمية التعليمات التي يصدرها بعضهم لبعض، ويتفوق الأكبر سناً أو جسماً، وتظل هذه تنمو مع الوقت وتظل سلوكاً متصلاً في نظام الحياة ونظام التواصل الاجتماعي، وكلما لاحت مناسبة توالت التعليمات، بينما ينفر منها الضحية، والضحية هنا هو من يقع في مأزقٍ مما يجلب عليه موسوعات الوصايا التي قد يراها توبيخات ولعبة هيمنةٍ، رغم أنه يمارسها على غيره، وقد نلحظ ذلك في عالم الحيوانات حيث تبرز بعضها وكأنها تمارس دور المعلم على الأخريات.
هذه تشير إلى غريزةٍ ثقافية يجري توارثها وتمثلها، وهي صيغة من صيغ النسق الثقافي الذي يصبغ سلوك البشر بمثل ما يتغلغل في ذهنياتهم وينغرس في مضمرات الخطاب وأنظمة التفكير، ويفضي إلى صناعة الأب أو الأخ الأكبر والأخت الكبرى، ليس في السن بالضرورة، وإنما بما يتملكه أحدهم أو إحداهن من حس في الهيمنة أكبر من الطرف الآخر، ولو تصادف وجود قوتين معاً في وقت واحدٍ، فستظهر آثار المنافسة بمعنى الصدام المباشر ومن هنا مظاهر شد الشعر أو التعبيرات الجسدية المختلفة.
كاتب ومفكر سعودي
أستاذ النقد والنظرية/ جامعة الملك سعود - الرياض

أخبار ذات صلة
«إكسبو دبي»: عام المجتمع بوصلة نحو مستقبل أفضل
«التربية» تبدأ تقييم مشروع التعلّم القائم على المشاريع
الغذامي
عبدالله الغذامي
التعليم
آخر الأخبار
طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأميركي تستعد للإقلاع من حاملة طائرات في البحر الأحمر (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غارات أميركية جديدة تستهدف مواقع حوثية
اليوم 02:15
منظر جوي لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يمنع آلاف المصلين من دخول المسجد الأقصى
اليوم 02:15
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يعرب عن تفاؤله بتوقيع اتفاقية المعادن مع أوكرانيا قريباً
اليوم 02:15
عائلات نازحة تعود من لبنان إلى سوريا (من المصدر)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 1.2 مليون سوري عادوا إلى مناطقهم منذ ديسمبر
اليوم 02:15
مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يفجر مستشفى لعلاج السرطان في غزة
اليوم 02:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©