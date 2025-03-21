«مجلس شما محمد للفكر» يضيء على أول رواية إماراتية تترشح لجائزة البوكر

العين (وام)

ناقش مجلس شما محمد للفكر والمعرفة، بحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، رواية «ملمس الضوء» للكاتبة الإماراتية نادية النجار، المرشحة ضمن القائمة القصيرة لجائزة الرواية العربية «البوكر» لعام 2025.

عقدت الندوة بحضور الكاتبة، فيما أدارت الحوار الكاتبة الإماراتية مريم ناصر.

في بداية الجلسة، رحبت الشيخة الدكتورة شما بالكاتبة وأعضاء المجلس، معربة عن سعادتها بمناقشة نص وإبداع إماراتي جديد، مشيرة إلى أن هذه الرواية تعد الأولى من الإمارات التي تترشح للقائمة القصيرة لجائزة البوكر.

وقالت: «تلقيت خبر ترشيح كاتبة إماراتية للقائمة القصيرة بسعادة مضاعفة، ليس فقط لأنها أول رواية إماراتية تتصدر هذه القائمة، بل لأنها تمثل نموذجاً للدعم الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة، ونتاج عطاء سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في دعم المرأة الإماراتية في جميع المجالات».

كما وصفت الشيخة شما الرواية بأنها رحلة إنسانية تتنقل بين طبقات الذاكرة، وتضفر الحكايات بين الماضي والحاضر، حيث تتشابك الحواس في إطارين متداخلين.

وأضافت: «الكتابة عن الكفيف تشكل مخاطرة كبيرة، لأنها تتطلب فهماً عميقاً لأحاسيسه، وكيفية إدراكه للعالم حوله، ولكن الكاتبة نجحت في نقلنا إلى عالم نورة، الذي رغم ظلامه، يظل مضيئاً ببصيرتها، كما نجحت في استخدام الحواس الأربعة في الرواية لتوضيح عالم مختلف تماماً».

وأكدت الشيخة شما أن الرواية تطرقت إلى حقبة هامة من تاريخ الإمارات والمجتمع الخليجي في النصف الأول من القرن العشرين، حيث كانت الصور الفوتوغرافية بمثابة مفاتيح لفهم التاريخ والذاكرة.

كما أشارت إلى أن «ملمس الضوء» هو «لمس للوعي الذاتي والإدراك بالذات والتاريخ»، مشيدة بتقديم «نورة» نموذجاً للقدرة على خلق عالم مشرق رغم التحديات.

ثم طرحت الشيخة الدكتورة شما عدة أسئلة على الكاتبة، منها عن العلاقة بين النص السردي والأكاديمي عند تناول التاريخ، وعن نموذج «علي» في الرواية وما إذا كان مستوحى من شخصيات تاريخية. كما تساءلت عن اختيار الكاتبة لجملة أمل السهلاوي (أخاف أن نكون جميعا عميانا، ندور في دوائر أبدية من اللاحياة) في نهاية الرواية وتأثيرها على النص.

من جانبها، عبرت الكاتبة نادية النجار عن شكرها للشيخة الدكتورة شما على استضافتها، وأثنت على القراءة العميقة للرواية.

كما أجابت على الأسئلة التي طرحت خلال الندوة، موضحة كيف مزجت بين التاريخ الواقعي لمنطقة الخليج والخيال الروائي، وكيف كانت الصور بمثابة جسر بين الماضي والحاضر، مؤكدة أن الرواية استطاعت استكشاف التجربة الإنسانية من منظور قريب، لا سيما في تناولها موضوع ذوي الهمم.

وأجمع الحضور على أن رواية «ملمس الضوء» استطاعت أن تضيء سماء معتمة، حيث تنثر شخصياتها كقطرات من النور في رحلة بحث عن الذات وسط تحولات المجتمع الإماراتي بين الماضي والحاضر.