«النادي الثقافي» في الشارقة يكرّم الروائي ناصر عراق

محمد عبدالسميع (الشارقة)

نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة، مساء أمس الأول، أمسية تكريمية للصحفي الروائي ناصر عراق، الذي يغادر الإمارات بعد أن أمضى عقوداً من العمل الثقافي والإنتاج الأدبي، وهو من مواليد القاهرة عام 1961، صحفي وروائي وفنان تشكيلي تخرج من كلية الفنون الجميلة بالقاهرة، وعمل مديراً لتحرير جريدة اليوم السابع، كما عمل صحفياً في مجلة الصدى في دبي ثم مدير تحرير لمجلة دبي الثقافية، ثم منسقاً ثقافياً في ندوة الثقافة والعلوم ثم مدير تحرير لمجلة حروف عربية الصادرة عن الندوة، وشارك في عدد كبير من المهرجانات والندوات الثقافية في الإمارات، واتسم في كل محطات عمله بشخصية المثقف الجاد الحريص على التعاون مع الآخرين، وعلى فتح الباب أمام المبدعين لنشر إبداعاتهم، وعلى المستوى الإبداعي فقد ألف روايات عديدة، منها: رواية الأزبكية التي فازت بجائزة كتارا للرواية العربية عام 2016، ورواية العاطل التي وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية عام 2011. حضر حفل التكريم الدكتور عمر عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة النادي، وعلي المغني، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، ولفيف من المثقفين.

قال الدكتور عمر عبدالعزيز: إن مبادرة تكريم الكاتب ناصر عراق تأتي في إطار التقاليد الثقافية التي يسير عليها النادي بوصفه أحد المنابر الثقافية في الشارقة التي يقوم عملها الثقافي على احتضان المثقفين، وتوفير فرص الإبداع لهم، وتشجيع عطائهم وتثمين إبداعهم، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، كان له فيها حضور فاعل على الساحة الثقافية الإماراتية والعربية، وناصر عراق يستحق مثل هذا التكريم لعطاءاته الناجزة في مجال الإبداع الأدبي والعمل الثقافي المتواصل في الساحة الثقافية الإماراتية على مدى عقود.

الساحة الثقافية

وفي حديث له بهذه المناسبة، شكر ناصر عراق النادي الثقافي العربي على مبادرته التكريمية، وقال إنها تعبر عن نهج النادي في احتضان المثقف العربي والاعتراف بعطائه، كما عبر عن امتنانه للإمارات التي وجد فيها الجو الملائم للعمل الثقافي والإبداعي مما شجعه على العطاء المستمر وتطورت فيه مهاراته الإبداعية، عن طريق الاحتكاك المباشر بالمثقفين الإماراتيين والعرب، فحين جاء إلى الإمارات كان قد أصدر كتابين فقط، واليوم يغادرها وقد أصدر 14 رواية أدبية و3 كتب في النقد التشكيلي.

ووصف عراق الساحة الثقافية الإماراتية بأنها ساحة متحركة ومتطورة وعلى تماس دائم مع التطورات الثقافية العالمية، وهي مساهمة بشكل مباشر في المشهد الثقافي العربي، وأضاف أنه أتيحت له فرصة الاحتكاك بأغلب المثقفين الإماراتيين، وخاصة كبار المبدعين منهم الذين تركوا أثراً في الساحة الثقافية وساهموا في تأسيس وتطوير الإبداع الشعري والسردي في الإمارات.