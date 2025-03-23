الأحد 23 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

صدور أول صحيفة مطبوعة في العالم يحررها الذكاء الاصطناعي بالكامل

صدور أول صحيفة مطبوعة في العالم يحررها الذكاء الاصطناعي بالكامل
23 مارس 2025 10:53

كشفت صحيفة إل فوليو اليومية الإيطالية عن إصدار أول صحيفة مطبوعة في العالم تعتمد على الذكاء الاصطناعي بالكامل دون أي تدخل من المحررين.

وأشارت الصحيفة إلى أنها بدأت تجربة تستمر شهراً لإصدار عدد يومي يتكون من 4 صحفات ويعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي وسيتم توزيعه مجاناً مع العدد التقليدي المكون من 10 صحفات ويباع بسعر 1.8 يورو. وتتولى أنظمة الذكاء الاصطناعي كتابة المقالات ووضع العناوين  والملخصات وتختار أهم الاقتباسات في الموضوعات دون أي تدخل بشري في الصحيفة التجريبية التي تصدر تحت اسم "إل فوجليو أيه.آي".

أخبار ذات صلة
شرطة الفجيرة تعلن وفاة مواطن في حادث دراجة نارية
شباب الأهلي يسيطر على «الأومنيوم» في «بطولة المضمار»

وشرح فريق تحرير الصحيفة الإيطالية الفكرة بالقول "نحن الصحفيين نكتفي فقط بطرح الأسئلة على أنظمة الذكاء الاصطناعي، ثم سنقرأ كل الإجابات"، مشيراً إلى أن هدفهم  هو نقل تقنيات الذكاء الاصطناعي من الإطار النظري إلى الجانب التطبيقي في عالم الصحافة. تأسست صحيفة إل فوليو عام 1996 وهي واحدة من  أقل الصحف توزيعاً على المستوى الوطني في إيطاليا. وفي حين يمكن القول إن إل فوليو أيه.آي هي أول صحيفة مطبوعة يحررها بالكامل الذكاء الاصطناعي، فإن العديد من المنصات الإعلامية على الإنترنت تختبر بالفعل إمكانية إنشاء محتوى كامل باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وتعتمد غرف الأخبار على مستوى العالم على أنظمة محادثة الذكاء الاصطناعي بدرجات مختلفة.

المصدر: وكالات
آخر الأخبار
شعار شرطة الفجيرة
علوم الدار
شرطة الفجيرة تعلن وفاة مواطن في حادث دراجة نارية
اليوم 19:12
شباب الأهلي يسيطر على «الأومنيوم» في «بطولة المضمار»
الرياضة
شباب الأهلي يسيطر على «الأومنيوم» في «بطولة المضمار»
اليوم 18:00
أنثروبيك تضيف ميزة البحث على الإنترنت إلى منصة كلود
التعليم والمعرفة
أنثروبيك تضيف ميزة البحث على الإنترنت إلى منصة كلود
اليوم 17:24
تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن الأحوال الجوية
علوم الدار
تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن الأحوال الجوية
اليوم 17:22
مهرجان الوثبة للتمور يختتم مسابقات دورته الثانية ويتوج الفائزين
علوم الدار
مهرجان الوثبة للتمور يختتم مسابقات دورته الثانية ويتوج الفائزين
اليوم 17:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©