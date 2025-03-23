الأحد 23 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

أنثروبيك تضيف ميزة البحث على الإنترنت إلى منصة كلود

أنثروبيك تضيف ميزة البحث على الإنترنت إلى منصة كلود
23 مارس 2025 17:24

أصبح في مقدور منصة محادثة الذكاء الاصطناعي كلود التابعة لشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي أنثروبيك  البحث على الإنترنت لتقديم أفضل الإجابات على أسئلة المستخدمين وهي الخاصية التي ظلت بعيدة المنال لوقت طويل.

وبحسب منشور للشركة على الإنترنت فإن خاصية البحث على الويب متاحة حالياً كنسخة تجريبية لمشتركي الخدمة المدفوعة من كلود في الولايات المتحدة، على أن توفرها لمستخدمي الخدمة المجانية في الولايات المتحدة وللمستخدمين في دول أخرى خلال الفترة المقبلة.

يمكن للمستخدمين تفعيل خاصية البحث على الويب من إعدادات ملفاتهم الشخصية في منصة كلود على الويب، وستبحث كلود تلقائياً عبر المواقع المختلفة لعرض إجابات محددة على أسئلة المستخدم. وأضافت الشركة في منشورها أنه "عندما تدمج كلود المعلومات من الويب في ردودها، فإنها توفر اقتباسات مباشرة تتيح للمستخدم التحقق من صحة المصادر بسهولة.

أخبار ذات صلة
"أوبن إيه.آي" و"ميتا" تبحثان شراكة في الذكاء الاصطناعي مع الهند
لأول مرة.. إصدار صحيفة مولّدة بالكامل بالذكاء الاصطناعي

وبدلاً من بحث المستخدم بنفسه في نتائج البحث على الإنترنت (للوصول إلى المصادر المطلوبة) تقوم كلود بمعالجة نتائج البحث وتقديم المصادر ذات الصلة للمستخدم في صورة حوارية.

ويوسع هذا التحديث قاعدة المعلومات والمعارف الواسعة لمنصة كلود، استنادا إلى الرؤى الآنية، لتقديم إجابات تستند إلى أحدث المعلومات المتاحة".

 

المصدر: وكالات
الذكاء الاصطناعي
الإنترنت
آخر الأخبار
شعار شرطة الفجيرة
علوم الدار
شرطة الفجيرة تعلن وفاة مواطن في حادث دراجة نارية
اليوم 19:12
شباب الأهلي يسيطر على «الأومنيوم» في «بطولة المضمار»
الرياضة
شباب الأهلي يسيطر على «الأومنيوم» في «بطولة المضمار»
اليوم 18:00
أنثروبيك تضيف ميزة البحث على الإنترنت إلى منصة كلود
التعليم والمعرفة
أنثروبيك تضيف ميزة البحث على الإنترنت إلى منصة كلود
اليوم 17:24
تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن الأحوال الجوية
علوم الدار
تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن الأحوال الجوية
اليوم 17:22
مهرجان الوثبة للتمور يختتم مسابقات دورته الثانية ويتوج الفائزين
علوم الدار
مهرجان الوثبة للتمور يختتم مسابقات دورته الثانية ويتوج الفائزين
اليوم 17:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©