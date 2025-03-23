أنثروبيك تضيف ميزة البحث على الإنترنت إلى منصة كلود

أصبح في مقدور منصة محادثة الذكاء الاصطناعي كلود التابعة لشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي أنثروبيك البحث على الإنترنت لتقديم أفضل الإجابات على أسئلة المستخدمين وهي الخاصية التي ظلت بعيدة المنال لوقت طويل.

وبحسب منشور للشركة على الإنترنت فإن خاصية البحث على الويب متاحة حالياً كنسخة تجريبية لمشتركي الخدمة المدفوعة من كلود في الولايات المتحدة، على أن توفرها لمستخدمي الخدمة المجانية في الولايات المتحدة وللمستخدمين في دول أخرى خلال الفترة المقبلة.

يمكن للمستخدمين تفعيل خاصية البحث على الويب من إعدادات ملفاتهم الشخصية في منصة كلود على الويب، وستبحث كلود تلقائياً عبر المواقع المختلفة لعرض إجابات محددة على أسئلة المستخدم. وأضافت الشركة في منشورها أنه "عندما تدمج كلود المعلومات من الويب في ردودها، فإنها توفر اقتباسات مباشرة تتيح للمستخدم التحقق من صحة المصادر بسهولة.

وبدلاً من بحث المستخدم بنفسه في نتائج البحث على الإنترنت (للوصول إلى المصادر المطلوبة) تقوم كلود بمعالجة نتائج البحث وتقديم المصادر ذات الصلة للمستخدم في صورة حوارية.

ويوسع هذا التحديث قاعدة المعلومات والمعارف الواسعة لمنصة كلود، استنادا إلى الرؤى الآنية، لتقديم إجابات تستند إلى أحدث المعلومات المتاحة".