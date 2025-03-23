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التعليم والمعرفة

النادي الثقافي العربي ينظم «معارج الحرْف»

جانب من المعرض (من المصدر)
24 مارس 2025 02:40

محمد عبدالسميع (الشارقة)

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نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة مساء أمس الأول، معرضاً للخط العربي بعنوان «معارج الحرف»، شارك فيه الخطاطون: خليفة الشيمي ومصعب الدوري وزيد الأعظمي وجلال المحارب وحسام عبد الوهاب.
وركز المعرض على المعاني السامية للشهر الفضيل من خلال إبداعات خطية وحروفية، ترتكز على آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة وحكم شعرية ونثرية. لترسخ مفاهيم الإيمان والإحسان والتسامح وسمو النفس.
تشكيلة متنوعة
وقدم معرض «معارج الحرف» تشكيلة من الخطوط العربية الأصيلة، إلى جانب فنون الزخرفة والتذهيب، كما قدم مجموعة من الحروفيات التي تستلهم التشكيل الحديث عبر تجريب توزيعات شكلية يمتزج فيها الحرف اللون، وتجريب أشكال انطباعية ورمزية تعتمد على ليونة الحرف وحركيته وتدفق الألوان لجذب انتباه الجمهور المتذوق.
الخط ورمضان
وفي جلسة افتتاح المعرض تحدث الفنانون المشاركون عن مشاركاتهم وأساليبهم في تكوين لوحاتهم، فقال الخطاط خليفة الشيمي إن المعرض هو محاولة لترسيخ العلاقة الأصيلة بين فن الخط وبين رمضان باعتباره شهر عبادة وإيمان، فقد نشأ الخط أول ما نشأ في أحضان البيئة الإيمانية، وتكونت فنونه المختلفة من خلالها.
وقال الخطاط جلال المحارب: «على الخطاط أن يتقن فنون الخط الكلاسيكية أولا قبل أن ينخرط في تجارب فنية حديثة، ما يضمن له أن يبدع تجليات ابداعية جديدة».
الكلاسيكي والتجريبي
وأشار الخطاط حسام عبد الوهاب إلى أن مشاركته في المعرض جاءت على اتجاهين، فقد قدم لوحات ذات طابع كلاسيكي أصيل، ولوحات تجريبية من الحروفيات.
وقال الخطاط زيد الأعظمي: «إن فن الخط العربي ولد في عمق الحضارة العربية، وتطور من دون أن يحتاج إلى روافد خارجية، ولكنه اليوم يحتاج إلى جهود مكثفة لدعمه وإبراز إبداعاته وقوته كفن راق قادر على الاستمرارية».
التجديد والإبداع
قال الخطاط والباحث اللغوي د. محمد الأمين السملالي: «إن معرض «معراج الخط» يمثل صورة تلخص التجديد والإبداع، في جانبي الخط، الكلاسيكي الأصيل المعتمد على النص وطاقة الحرف، والحروفية التي تبين مرونة هذا الحرف وقدرته على التماهي مع اللون في تشكيلات حديثة تنخرط بقوة في فنون التجريب الحديثة».
وأشار الخطاط محمد النوري أن النادي أحد منابر الشارقة المهمة التي تحتضن الخط وتدعمه، عن طريق المعارض والورش والمحاضرات ومختلف الأنشطة التي يقوم بها.

النادي الثقافي العربي
الشارقة
الخط العربي
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