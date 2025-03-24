"إيسار إيروسبيس" الأوروبية تطلق أول رحلة تجريبية لصاروخها المداري "سبكتروم"

من المقرر أن تطلق شركة الفضاء الأوروبية الخاصة "إيسار إيروسبيس" أول رحلة تجريبية لصاروخها المداري "سبكتروم" من النرويج اليوم الاثنين.

وأعلنت شركة "إيسار إيروسبيس"، التي تتخذ من ميونيخ مقراً لها، أن نافذة إطلاق صاروخها "سبكتروم" ستكون من جزيرة أندويا في شمال النرويج في الساعة 30:12 حتى 30:3 مساء اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي.



وتخضع عملية الإطلاق لظروف الطقس والسلامة والبنية التحتية للمدى، وقالت الشركة إنها قد تجري الرحلة التجريبية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

ويبلغ طول صاروخ "سبكتروم" 28 متراً (91 قدماً)، وهو مركبة إطلاق من مرحلتين، مصممة للأقمار الاصطناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وتستبعد الشركة إلى حد كبير إمكانية وصول الصاروخ إلى المدار في أول رحلة كاملة له، قائلة إنها ستعتبر رحلة مدتها 30 ثانية ناجحة.