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التعليم والمعرفة

"أبوظبي للتراث" تنظم فعاليات مجتمعية في "نبض الفلاح"

"أبوظبي للتراث" تنظم فعاليات مجتمعية في "نبض الفلاح"
24 مارس 2025 15:24

تشارك هيئة أبوظبي للتراث بمجموعة متنوعة من الألعاب الشعبية ومرسم حر للأطفال ضمن حزمة البرامج الاجتماعية والترفيهية والرياضية، لمركز "نبض الفلاح" التابع لدائرة تنمية المجتمع بأبوظبي.

 

تأتي هذه المشاركة بهدف ترسيخ مفهوم الهوية الوطنية ومفردات التراث الإماراتي الأصيل، وتعزيز التواصل بين الأجيال، إلى جانب توطيد أواصر الروابط الاجتماعية دعمًا لمبادرة "عام المجتمع".

تشمل مشاركة الهيئة في فعاليات البرنامج المقامة خلال أيام 20، 25، 26، و27 من مارس الجاري، تقديم مجموعة من الألعاب الشعبية التراثية، إلى جانب ورش المرسم الحر للأطفال، في إطار حزمة متكاملة من الأنشطة الاجتماعية والرياضية والترفيهية التي تحرص الهيئة على تقديمها للمجتمع ضمن التزامها المستمر بحماية التراث وتعزيز الهوية الوطنية.

 

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وشهدت فعاليات الهيئة تفاعلًا لافتًا من زوار مركز "نبض الفلاح" بعدما تجاوز عدد المشاركين في الألعاب الشعبية والمرسم الحر 70 مشاركًا يوميًا، في مشهد يعكس اهتمام المجتمع المحلي بتقاليده وتراثه، ويؤكد أهمية نقل الموروث الثقافي إلى الأجيال القادمة بأسلوب تفاعلي ومعاصر.

 

تأتي هذه المشاركة في سياق جهود هيئة أبوظبي للتراث الرامية إلى تعزيز الوعي بالتراث الإماراتي غير المادي، والمساهمة في دعم المبادرات الوطنية التي تعزز من حضور التراث في الحياة اليومية للمجتمع.

 

 

المصدر: وام
هيئة أبوظبي للتراث
الفلاح
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