مجلس إدارة جمعية حماية اللغة العربية يعقد اجتماعه الأول

الشارقة (الاتحاد) عقد مجلس إدارة جمعية حماية اللغة العربية اجتماعه الأول للدورة الجديدة (2025 – 2026) يوم أمس، بمقر الجمعية، برئاسة الدكتور سعيد عبيد سالم بالليث الطنيجي، وبحضور أعضاء المجلس الجدد الذين تم انتخابهم مؤخراً. استهل المجلس اجتماعه بمناقشة تشكيل المناصب الإدارية، حيث تم اعتماد التوزيع التالي: الدكتور سعيد عبيد سالم بالليث الطنيجي – رئيس مجلس الإدارة، الدكتورة عائشة الغيص – نائب رئيس مجلس الإدارة، محمد شعيب الحمادي – المدير المالي والتنفيذي، الدكتور جمال يوسف الزرعوني – أمين السر.كما تم تعيين رؤساء اللجان الثقافية والإعلامية من بين أعضاء المجلس، وهم: وفاء ناصر حارب الشامسي، وإيمان مصطفى محمد، وحنان محمود موسى. وخلال الاجتماع، ناقش المجلس التطلعات المستقبلية للجمعية، مؤكدين على أهمية تعزيز دور الجمعية في خدمة اللغة العربية من خلال الفعاليات والأنشطة النوعية، ومواجهة التحديات الثقافية واللغوية التي قد تعترض مسيرتها. وشدّد الدكتور سعيد الطنيجي، رئيس مجلس الإدارة، على أهمية توسيع آفاق التعاون مع الجهات الحكومية المحلية، والعمل على ترسيخ الحضور الفاعل للجمعية في مختلف المحافل الثقافية المهتمة باللغة العربية، وذلك بما يرسخ مكانتها كمظلة حامية للهوية اللغوية والثقافية. واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستكون حافلة بالمبادرات النوعية والمشاريع الريادية التي تُسهم في تعزيز مكانة اللغة العربية في المجتمع، وتعكس تطلعات القيادة الثقافية في دولة الإمارات.