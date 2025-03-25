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التعليم والمعرفة

"أوبن أيه آي": تحديثات جديدة في "تشات جي بي تي" لحوار أكثر سلاسة

"أوبن أيه آي".. تحديثات جديدة في "تشات جي بي تي" لمحادثة أكثر سلاسة
25 مارس 2025 14:49

الاتحاد (أبوظبي)
أعلنت شركة أوبن أيه آي، عن تحديثات جديدة لميزة وضع الصوت المتقدم، في "تشات جي بي تي"، لجعل المساعد الصوتي أكثر سلاسة وطبيعية وأقل مقاطعة للمستخدمين أثناء التحدث.
وتتيح ميزة وضع الصوت المتقدم إعطاء تعليمات صوتية وسماع استجابة تشات جي بي تي، بنبرة طبيعية شبه بشرية، مما يجعل التفاعلات أكثر سلاسة وسرعة.
تجربة محادثة أكثر سلاسة
أوضحت مانوكا ستراتا، الباحثة في أوبن أيه آي، في مقطع فيديو نُشر على قنوات الشركة الرسمية، أن التحديث الجديد يعالج مشكلة شائعة في المساعدات الصوتية، حيث كانت تقاطع المستخدم عند التوقف لالتقاط الأنفاس أو التفكير، وفق موقع techcrunch. 

 تحسينات للمستخدمين المجانيين والمشتركين
بات بإمكان المستخدمين المجانيين التحدث إلى تشات جي بي تي، من دون خوف من الانقطاعات غير المرغوب فيها. أما المشتركون في خطط Plus وTeams وEdu وBusiness وPro، فسيحصلون على تجربة صوتية أكثر تطورًا، تتسم بقدر أكبر من التفاعل والوضوح والإبداع في الردود.

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 منافسة قوية في عالم المساعدات الصوتية
تأتي هذه التحسينات وسط منافسة شديدة في مجال المساعدات الصوتية الذكية، حيث لفتت شركة Sesame الناشئة، المدعومة من Andreessen Horowitz، الأنظار بمساعديها الصوتيين "مايا" و"مايلز" اللذين يتمتعان بصوت طبيعي للغاية. كما تستعد أمازون لإطلاق الجيل الجديد من أليكسا، فيما تطوّر جوجل مساعدها الذكي Gemini.
هل اقتربنا من المساعد الصوتي المثالي؟
تهدف أوبن أيه آي إلى جعل المحادثات مع الذكاء الاصطناعي أكثر واقعية وطبيعية، وهو تحدٍ تسعى جميع الشركات لمواجهته مع تقدم التكنولوجيا.

تشات جي بي تي
أوبن إي آي
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