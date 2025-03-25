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التعليم والمعرفة

عروض مسرحية عالمية على «مسرح القصباء»

من العروض السابقة (من المصدر)
26 مارس 2025 02:37

الشارقة (الاتحاد)
أعلنت «القصباء»، الوجهة العائلية الأبرز في إمارة الشارقة والتابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، عن استضافة موسم استثنائي من العروض المسرحية العالمية لعام 2025، بالشراكة مع «إتش 2 بروداكشنز»، الشركة المتخصصة في الإنتاج الفني والترفيهي، والمشهورة بعروضها الأدائية التفاعلية التي تمزج بين السرد القصصي والإبداع.

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وتأتي هذه المسرحيات استكمالاً لعروض ناجحة مثل «أليس في بلاد العجائب» و«ماجيك فيل تويلاند إكسبريس»، التي حظيت بإقبال جماهيري واسع. وتستعد «القصباء» لتقديم أعمال مسرحية كلاسيكية أعيد تصورها بأسلوب حديث يلبي اهتمامات الجمهور المعاصر، ويوفر تجربة ترفيهية مميزة للعائلات والحضور. وتشمل هذه العروض قصصاً خيالية ومغامرات مشوقة تأخذ الأطفال وعائلاتهم في رحلة إلى عوالم ساحرة، تغذي مخيلتهم، وتمنحهم ذكريات لا تُنسى.
ينطلق موسم 2025 في «مسرح القصباء» في 1 أبريل بعرض «سندريلا»، ويستمر حتى 5 أبريل، كما تخوض العائلات مغامرة شيقة مع «جزيرة الكنز» في الفترة من 2 إلى 7 يونيو. أما قصة «بينوكيو»، فتوفر دروساً قيمة عن الصدق والشجاعة، وذلك في الفترة من 29 إلى 31 أغسطس.
وفي الفترة من 11 إلى 16 أكتوبر، تأخذ مسرحية «حول العالم في 80 يوماً» العائلات في رحلة تفاعلية تجمع بين الكوميديا والمغامرة، احتفاءً بالصداقة. كما تقدم مسرحية «سنو وايت والأقزام السبعة» تجربة مليئة بالفكاهة والإثارة خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر.
وقال خالد آل علي، مدير القصباء وواجهة المجاز المائية: «كانت الشارقة ولا تزال مركزاً رائداً للفعاليات الترفيهية والثقافية والعائلية، وسنقدم موسماً متميزاً لعام 2025، بما يتماشى مع رؤية الشارقة الرامية إلى ترسيخ مكانتها كمنارة للابتكار الثقافي، ومن خلال الجمع بين الترفيه ذي المستوى العالمي والقيم التعليمية، يؤكد موسم عام 2025 التزام الإمارة برعاية الإبداع وتوحيد العائلات من خلال المرح والسرد القصصي».

عروض مسرحية
مسرح القصباء
المسرح
الشارقة
شروق
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