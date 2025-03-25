الأربعاء 26 مارس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

الأرشيف والمكتبة الوطنية يوعي بسبل الحماية من «البرمجيات الضارة»

الأرشيف والمكتبة الوطنية (أرشيفية)
26 مارس 2025 02:37

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الأرشيف والمكتبة الوطنية يواصل الاستعداد لتنظيم مؤتمر الترجمة الدولي
الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم ندوة: «قراءات في قيم التسامح»

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية، بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية محاضرة توعوية تحذر من «البرمجيات الخبيثة»، سلط فيها الضوء على أنواعها، وأهدافها، وأثرها السيئ، وسبل الحماية منها، وجاءت هذه المحاضرة ضمن سلسلة من الأنشطة التثقيفية والتوعوية في مجال غرس ثقافة الأمن السيبراني، وانطلاقاً من حرص الأرشيف والمكتبة الوطنية على أمن المعلومات واستمرارية سير العمل دون عقبات، والتعريف بأساليب الهجمات السيبرانية، ومن يقف وراءها وأهدافها، وما تتركه من أثر على تعطيل العمل وفقدان البيانات المهمة، وعلى سمعة المؤسسات.
أكدت المحاضرة، التي قدمها عبدالله المرزوقي، من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن هذه البرمجيات مصممة لإلحاق الأذى بأنظمة الحواسيب، وابتكرها القراصنة السيبرانيون بقصد سرقة المعلومات الشخصية، ويتم اكتشاف 560 ألف برمجية ضارة يومياً على مستوى العالم.
استعرضت المحاضرة أثر البرمجيات الضارة على المؤسسات، وما تسببه من فقدان للبيانات، وخسارات مالية، وأضرار بسمعة المؤسسة، وعواقب قانونية، وضرر تشغيلي. ولفتت إلى أن هذه الهجمات السيبرانية الضارة تهدف إلى الاحتيال والابتزاز، وقد تستخدم في الحروب السياسية، وربما تُعزى إلى خطأ بشري أثناء تنزيل محتوى مشبوه من مواقع ضارة.
وعددت المحاضرة البرمجيات الضارة، ومنها الأنواع العامة مثل: أحصنة طروادة، وبرمجيات التجسس، وبرمجيات الإعلانات. والبرمجيات الضارة الأكثر شيوعاً مثل: الفيروسات، والديدان الحاسوبية، وبرمجيات الابتزاز. وأوضحت المحاضرة أساليب انتشار هذه البرمجيات، وسبل معرفتها للوقاية منها.
هذا وركزت المحاضرة في أفضل الممارسات للوقاية من البرمجيات الضارة والحدّ من انتشارها، ومن هذه الممارسات: الالتزام بعادات التصفح الآمن، والالتزام بالسياسات والإجراءات، وممارسات سلامة الأمن السيبراني الجيدة، وتوخي الحذر والتنبه للمصادر غير الموثوقة، والاطلاع على أحدث تهديدات البرمجيات الضارة.
وأكد المرزوقي ضرورة اهتمام المؤسسات بغرس ثقافة الأمن السيبراني في صفوف الموظفين، واختتمت المحاضرة بعدد من الأسئلة التثقيفية التي ترسخ المعلومات لدى المتابعين، إذ حظيت المحاضرة باهتمام كبير من موظفي الأرشيف والمكتبة الوطنية.

الأرشيف والمكتبة الوطنية
البرمجيات
هيئة تنظيم الاتصالات
الحكومة الرقمية
آخر الأخبار
فاطمة يوسف تلقي بيان الإمارات في المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو لتعزيز قدرة عمليات حفظ السلام
26 مارس 2025
الأردن يحثّ المجتمع الدولي على إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار
الأخبار العالمية
الأردن يحثّ المجتمع الدولي على إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار
26 مارس 2025
عائلات فلسطينية نازحة جراء القصف الإسرائيلي المكثف في جباليا (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصدر تحذيراً نهائياً لإخلاء شمال غزة
26 مارس 2025
أطفال يمنيون مهددون بالجوع (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيسف»: الساحل الغربي لليمن يقترب من كارثة بسبب سوء التغذية
26 مارس 2025
فلسطينية تبكي أشقاءها الذين قتلوا بقصف إسرائيلي في مخيم البريج (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من تداعيات نفاد الأدوية على حياة المرضى في القطاع
26 مارس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©