«هيئة الشارقة للكتاب» تنظم «مؤتمر أمناء مكتبات المدارس»

الشارقة (الاتحاد)

تقام فعاليات الدورة الافتتاحية من «مؤتمر الشارقة لأمناء مكتبات المدارس»، الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب» بالتعاون مع «جمعية المكتبات الأميركية»، يومي 15 و16 أبريل في «مركز إكسبو الشارقة»، ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة متخصّصة لأمناء المكتبات المدرسية، ومديريها، والعاملين في مجال إدارة وتطوير مكتبات المدارس، وتمكينهم من اكتساب المعارف الأساسية وتنمية مهاراتهم. ويتضمن المؤتمر برنامجاً متكاملاً يشمل ورش عمل وخطابات رئيسة يقدمها قادةٌ وخبراء في قطاع مكتبات المدارس، لتمكين المشاركين من التعرف على أحدث التوجهات وأفضل الممارسات في مجال إدارة المكتبات المدرسية، بالإضافة إلى توفير فرصة فريدة لتعزيز التواصل بين أمناء هذه المكتبات ومشرفيها ومعلمي المدارس، إلى جانب تقديم منصة لأصحاب المكتبات ومتاجر الكتب لاستعراض منتجاتهم وخدماتهم المبتكرة. وحول الإعلان عن موعد انطلاق المؤتمر، قال سعادة أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: «إن (مؤتمر الشارقة لأمناء مكتبات المدارس) هو الأول من نوعه في المنطقة، ويأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في توفير فرص متجددة للتعلم والتواصل والنمو، والاستثمار في الدور الذي يلعبه أمناء مكتبات المدارس في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص التعليمية، إذ يسهم هذا المؤتمر في تعزيز قدراتهم ومعارفهم، كما أنه يسهم في توفير أطر واستراتيجيات تضمن وصول كل طالب وطالبة إلى موارد قرائية وتعليمية مستدامة». وفي سياق متصل، قال منصور الحساني، مدير إدارة خدمات النشر في هيئة الشارقة للكتاب: «يشكل هذا المؤتمر خطوة مهمة في جهود هيئة الشارقة للكتاب المستمرة لتطوير منظومة المكتبات في إمارة الشارقة والمنطقة، ومن خلال شراكتنا مع جمعية المكتبات الأميركية نجذب خبرات عالمية لها تجارب رائدة في هذا المجال، ونعمل على تعزيز مكانة الشارقة كمركز معرفي إقليمي وعالمي».

ويشهد المؤتمر تنظيم ورش عمل شاملة على مدار يومين تنظمها «هيئة الشارقة للكتاب» بالتعاون مع «جمعية المكتبات الأميركية»، و«الجمعية الأميركية لأمناء مكتبات المدارس»، و«جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات».