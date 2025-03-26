أبوظبي تستعد لاستضافة احتفالات اليوم الدولي لموسيقى الجاز

أبوظبي (وام)

تستعد أبوظبي لاستقبال حدث عالمي بارز وهو اليوم الدولي لموسيقى الجاز 2025 الذي يوافق 30 أبريل من كل عام، والذي سيُحتفل به في أكثر من 190 دولة حول العالم. وتم اختيار أبوظبي لتكون المدينة العالمية المضيفة لهذا الاحتفال المميز الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومعهد هيربي هانكوك لموسيقى الجاز بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي.

وقالت أودري أزولاي، المديرة العامة لمنظمة اليونسكو: «نحن سعداء بالاحتفال باليوم الدولي لموسيقى الجاز في أبوظبي المدينة التي حصلت على لقب (مدينة الموسيقى) ضمن تصنيف (شبكة المدن المبدعة) التابعة لليونسكو، وهذه النسخة من الاحتفال ستركز على الإبداع والتراث الغني لأبوظبي مع إبراز قدرة موسيقى الجاز على ربط المجتمعات، وتعزيز الحوار والسلام عبر القارات».

وأضافت: «تستعد أبوظبي باعتبارها «مدينة الموسيقى» لأن تكون مركزاً نابضاً بالحياة لهذا الاحتفال الدولي، حيث ستسهم استضافتها في تسليط الضوء على التزام المدينة بالتبادل الثقافي والتعليم والتنوع، كما ستلعب دوراً محورياً في الحفاظ على موسيقى الجاز ونشرها في المنطقة».

وستنظم الدائرة سلسلة من عروض موسيقى الجاز والبرامج التعليمية على مدار خمسة أسابيع تشمل الحفل العالمي «All-Star» لليوم الدولي لموسيقى الجاز 2025 والذي سيتم بثه دولياً من الاتحاد أرينا.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «باستضافة أبوظبي لليوم الدولي لموسيقى الجاز لأول مرة في تاريخها نحقق إنجازاً كبيراً يُكمل اختيار المدينة (مدينةً للموسيقى) من قبل اليونسكو وهذا الحدث يُؤكد التزامنا بتعزيز الوحدة الثقافية والسلام والتفاهم بين الشعوب، ويمثل فرصة للاحتفاء بالموسيقيين الموهوبين والمبدعين».

وأضاف: سيجمع الحفل المقرر تحت قيادة عازف البيانو الشهير هيربي هانكوك، الممثل الحائز جائزة الأوسكار جيريمي آيرونز، ومجموعة من فناني الجاز والبلوز والموسيقى الكلاسيكية والهيب هوب من جميع أنحاء العالم وسيكون هناك فنانون من الإمارات والولايات المتحدة الأميركية والصين والمغرب والهند والعديد من الدول الأخرى. وسيتم أيضاً الإعلان عن مزيد من الأسماء في الأسابيع القادمة. وقال هيربي هانكوك: «لطالما كان الجاز وسيلة لجمع الناس وكسر الحواجز وإلهام الإبداع عبر الثقافات، واليوم الدولي لموسيقى الجاز يُذكرنا بقدرة الموسيقى على تجاوز الحدود وتعزيز الحوار وبث الفرح والأمل».

تعاون

سيشمل البرنامج تعاونًا مع موسيقى أبوظبي الكلاسيكية وبينالي أبوظبي للفن العام ومهرجان أبوظبي وبيركلي أبوظبي وغيرها من المؤسسات المحلية والدولية.

كما ستُبرز العروض الخاصة دمج موسيقى الجاز مع الآلات العربية التقليدية مثل العود والقانون والناي، ما يعكس الحوار الثقافي المستمر بين موسيقى الجاز والتعبير عن الثقافة المحلية.

ويتزامن اليوم الدولي لموسيقى الجاز مع القمة الثقافية في أبوظبي والتي ستجمع قادة وصناع التغيير من الصناعات الثقافية والإبداعية المختلفة، وسيشهد هذا الحدث جلسات نقاشية وحوارات مع هيربي هانكوك وفنانين آخرين مشهورين في عالم الموسيقى.