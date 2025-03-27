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الصين تطلق قمراً اصطناعياً جديداً

الصين تطلق قمراً اصنطاعياً (أرشيفية)
27 مارس 2025 09:58

أطلقت الصين بنجاح قمرا اصطناعيا جديدا لنقل البيانات إلى مداره، من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

وذكرت صحيفة "الشعب اليومية أونلاين" أن القمر الاصطناعي "تيانليان II-04" أُطلق على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-3 بي"، ودخل مداره المخطط له.

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و "تيانليان II-04"، هو قمر اصطناعي صيني من الجيل الثاني من الأقمار الاصطناعية لنقل البيانات التي تدور في المدار المتزامن مع الأرض.

وسيوفر القمر الاصطناعي خدمات نقل البيانات والقياس عن بُعد والتتبع والتحكم للمركبات الفضائية المأهولة مثل سفن الفضاء ومحطات الفضاء، ولأقمار رصد الموارد التي تدور في المدار الأرضي المتوسط والمدار الأرضي المنخفض، وسيوفر الدعم بخدمات القياس عن بعد والتتبع والتحكم اللازمة لعمليات إطلاق المركبات الفضائية.

المصدر: وام
الصين
قمر اصطناعي
الفضاء
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الصين تطلق قمراً اصنطاعياً (أرشيفية)
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الصين تطلق قمراً اصطناعياً جديداً
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