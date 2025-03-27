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«دبي للثقافة» تحتفي بعيد الفطر بتجارب ثقافية وتراثية

متحف الاتحاد
28 مارس 2025 02:13

دبي (الاتحاد)

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي، «دبي للثقافة»، إقامة مجموعة من العروض الترفيهية، وورش العمل المستلهمة من التراث المحلي في متاحفها، احتفاءً بعيد الفطر المبارك، ويأتي ذلك في إطار دعمها لحملة «العيد في دبي» التي ينظمها «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بهدف تسليط الضوء على ما تشهده دبي في هذه المناسبة من أجواء احتفالية تبرز إرثها الثقافي والاجتماعي الأصيل.
وعلى مدار أيام العيد، سيكون زوار متحف الاتحاد على موعد مع ورشتي «قصة الاتحاد»، و«اتحاد الإمارات»، إضافة إلى سلسلة من الجولات الإرشادية التي ستمكنهم من استكشاف أرشيف المتحف الغني، الذي يسرد قصة نشأة الاتحاد ودلالاته المهمة، وتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة وإرثها وهويتها الوطنية.
وبدءاً من اليوم الثاني للعيد، ستجمع «دبي للثقافة» أفراد العائلة معاً في «مسار العيد» الذي تنظمه في متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات، بهدف إتاحة الفرصة أمامهم لزيارة مختلف بيوت وأجنحة المتحف للتعرف على تاريخ دبي والإمارات وتراثها وثقافتها عبر تشكيلة متنوعة من المقتنيات والمعروضات والأفلام والصور الفوتوغرافية القديمة، وتمكينهم من التعرف على منظومة العادات والتقاليد المحلية الخاصة بالعيد وتفاصيل الحياة الاجتماعية، من خلال مجموعة فعاليات تراثية وورش عمل تفاعلية، إلى جانب تحفيز الصغار على جمع العيديات الموزعة في أنحاء المتحف كافة، تمهيداً لتسليمها إلى مركز الزوار واستبدالها بتذكارات وجوائز قيمة.

دبي للثقافة
الإمارات
دبي
هيئة الثقافة والفنون
عيد الفطر
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