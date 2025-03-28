ثقافية الشارقة.. برامج وفعاليات متنوعة محلياً وعربياً خلال 2025

الشارقة (الاتحاد)

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تواصل دائرة الثقافة بالشارقة دورها الريادي في التنمية الثقافية والفكرية عبر برنامجها الثقافي لعام 2025.

صرح بذلك عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، مضيفاً أن صاحب السمو حاكم الشارقة جعل من الشارقة محط للأنظار ومقصداً هاماً للعلم والثقافة، من خلال الحركة الثقافية التي رسمها سموه من خلال البرامج والفعاليات الثقافية التي تنظمها دائرة الثقافة بالشارقة.

وأضاف العويس إن 9 أبريل 2025 يواصل ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي جولاته العربية، حيث يحلّ في دورته الحادية والعشرين في جمهورية مصر العربية، ويهدف الملتقى إلى تكريم الشخصيات العربية، التي أسهمت في خدمة الثقافة العربية، كما يشهد الشهر نفسه، بتاريخ 14- 15 أبريل جائزة الشارقة للإبداع العربي، الإصدار الأول الدورة 28، حيث تبرز الجائزة بوصفها إحدى أهم الجوائز الأدبية في العالم العربي ومنصة فريدة لاكتشاف المواهب الأدبية الشابة.

وفي مايو ينطلق مهرجان تطوان للشعراء المغاربة في دورته السادسة من 9 حتى 11 مايو 2025، ومهرجان الشارقة للمسرح المدرسي، الدورة 12 بتاريخ 12 إلى 15 مايو، والذي يحتفي بالمسرحيين الصغار في مدارس الشارقة بكل ما يضمه من ورش تدريبية ومحاضرات وعروض مسرحية، فيما يقام في بتاريخ 23 -27 مايو مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي في دورته الثامنة، كما تشهد العاصمة الأردنية عمّان في 28 مايو 2025 فعاليات الدورة الثانية والعشرين من ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي، بالإضافة إلى إطلاق جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي وجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي الدورة 16 بعنوان (استلهام التراث العربي في الفن التشكيلي العربي المعاصر)، وتنفرد جائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي عربياً في المجال النقدي تحديداً وتناقش مواضيع فنية حيوية من قبل الكتاب والنقاد والأكاديميين العرب.

كما تواصل دائرة الثقافة في الشارقة برامجها الثقافية بتنظيم الأمسيات الشعرية والندوات في بيت الشعر، ومجلس الحيرة الأدبي، ومجلس خورفكان الأدبي، ومجلس كلباء الأدبي، إلى جانب استمرار تنظيم الورش الفنية في مركز الخط العربي في ساحة الخط.