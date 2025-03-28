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التعليم والمعرفة

مكتبة محمد بن راشد تطلق برنامجاً ثقافياً متنوعاً في أبريل

مكتبة محمد بن راشد
28 مارس 2025 22:42

دبي (وام)
تستعد مكتبة محمد بن راشد، لإطلاق برنامج ثقافي وفني وأدبي حافل، خلال شهر أبريل، حيث تستضيف نخبة من المبدعين العالميين في سلسلة من الفعاليات المتنوعة التي تشمل ورش العمل والجلسات الحوارية، والعروض السينمائية والموسيقية.
ينطلق البرنامج، بورشة تأليف مسرحي، بالتعاون مع مسرح دبي الوطني، يقودها المخرج الإماراتي مرعي الحليان، وتتناول أساسيات الكتابة المسرحية وبناء الشخصيات والحبكة الدرامية، فيما تستضيف جلسة حوارية لمناقشة كتاب «التاريخ الصيني في دبي»، احتفاء باليوم العالمي للغة الصينية، إلى جانب فعالية فنية للرسم بالخط الصيني.
تقدم المكتبة، لمحبي المانغا، ورشة «قصص المانغا بنكهة إماراتية»، لتمكين المشاركين من تطوير مهارات السرد الإبداعي المستلهمة من الثقافة المحلية، مع ورشة مرافقة لتعليم رسم شخصيات المانغا. كما تحتفي باليوم العالمي للتراث من خلال فعالية تسلط الضوء على عناصر التراث الإماراتي واللامادي، تتضمن عروضاً موسيقية وفنية وورش عمل للصناعات التقليدية، وجلسات حوارية عن السنع والأمثال الشعبية.
وتنظم المكتبة، في إطار «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي»، سلسلة ورش عمل ومحاضرات حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى والتدريب والتعليم، بالإضافة إلى ورشة تدريب المدربين باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
تُختتم الفعاليات بليلة سينمائية بالتعاون مع «سينيوليو» لعرض أفلام عالمية قصيرة، وأمسية شعرية موسيقية تكريماً للشاعر بشارة الخوري، فضلاً عن المشاركة في الدورة الـ 34 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب.

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