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«50 متر».. عرض عالمي أول بـ «كوبنهاجن للأفلام الوثائقية»

لقطة من الفيلم (من المصدر)
30 مارس 2025 02:31

أبوظبي (الاتحاد)

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ضمن أحد أهم المهرجانات الدولية المعنية بالأفلام الوثائقية، يشهد الفيلم المصري «50 متر»، لمخرجته يمنى خطاب، عرضه العالمي الأول بمهرجان كوبنهاجن الدولي للأفلام الوثائقية، الذي يُقام في الفترة من 19 إلى 30 مارس في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، حيث ينافس في مسابقة (Next: Wave).
خلال فترة المهرجان، يُعرض الفيلم ثلاث مرات في مهرجان كوبنهاجن الدولي للأفلام الوثائقية، آخرها يوم 30 مارس.
في الفيلم ذي الإنتاج المصري الدنماركي السعودي المشترك، تدور الأحداث داخل حوض تدريب بطول خمسين متراً لفريق تمارين الأيروبيك المائية للرجال الذين تزيد أعمارهم على سبعين عاماً، حيث تكافح يمنى، وهي مخرجة لأول مرة، لإنجاز فيلمها، وتوجه كاميرتها نحو والدها البعيد عنها وتستخدم عناصرها السينمائية النامية للتقرب منه، لتنجح يمنى في اختراق عزلة والدها ومشاركته أسئلتها الوجودية، وعبر إظهار ضعفها أخيراً، تستطيع التصالح مع والدها ومع نفسها، والمضي قدماً في خيارات حياتها.
يمنى خطاب، فاز فيلمها الروائي الطويل «رقية» بجائزة أفضل سيناريو بدورة 2018 من جائزة ساويرس الثقافية، كما فاز فيلمها القصير «ربيع يوم عادي» بجائزة روبرت بوش السينمائية 2021.

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