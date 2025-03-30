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"إنستجرام" يستنسخ ميزة مهمة من "تيك توك"

"إنستجرام" يستنسخ ميزة مهمة من "تيك توك"
30 مارس 2025 13:28

 أضافت منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام التابعة لشركة ميتا بلاتفورمس الأميركي خاصية جديدة موجودة في منافستها تيك توك وهي السماح للمستخدمين بتشغيل أي فيديو قصير (ريل) بسرعتين مختلفتين من خلال ضغطة ممتدة على الجانب الأيمن أو الأيسر من شاشة الجهاز.

يذكر أنه عندما ظهرت تيك توك لأول مرة لم تكن مدة الفيديو التي تنشرها تزيد على 15 ثانية. ومع مرور السنوات زادت شعبية تيك توك وأصبحت تسمح بنشر فيديوهات أطول. ولذلك أتاحت المنصة خيار تسريع عرض الفيديوهات، لمساعدة  المستخدمين في مشاهدة المحتوى بصورة أسرع. وعندما أطلقت إنستجرام خدمة الفيديوهات القصيرة (ريلز)  بدأت بالسماح للمستخدمين بمشاركة فيديوهات لا تزيد مدتها عن 15 ثانية. لكن اليوم يمكن للمستخدمين مشاركة فيديوهات تصل إلى 3 دقائق.

وكما هو الحال في تيك توك، تريد إنستجرام السماح للمستخدمين بمشاهدة الكثير من المحتوى بسرعة من خلال خيار تسريع عرض الفيديوهات. ويزيد تسريع تشغيل الفيديوهات فرص وصول المشاهد إلى نهاية الفيديوهات الطويلة بسرعة، خاصة وأن الفكرة وراء تقديم خدمة ريلز هي تقديم مقاطع فيديو ترفيهية سريعة وقصيرة للمستخدمين.

ويمكن إرجاع ذلك إلى المخاوف من أن انتشار الفيديوها القصيرة قد يؤثر سلباً على مدى انتباهنا وقدرتنا على التركيز على المحتوى الأطول.

وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أنه من غير المستغرب استنساخ منصة إنستجرام خصائص محددة من تيك توك في خدمة الفيديوهات القصيرة ريلز لأن هذه الخدمة تكاد تكون نسخة طبقة الأصل من تيك توك.

لذلك  فهذه ليست المرة الأولى التي تفعل فيها انستجرام ذلك، فخاصية ريمكس في ريلز هي نسخة من خاصية دويت من تيك توك.

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المصدر: وكالات
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