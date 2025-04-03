«الثقافة والسياحة» تنظم الدورة الـ17 من «فن أبوظبي» نوفمبر المقبل

أبوظبي (وام)

تنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي فعاليات الدورة الـ17 من معرض «فن أبوظبي» خلال الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر المقبل في منارة السعديات.

وأعلن فن أبوظبي عن استقباله طلبات المعارض الراغبة في المشاركة بنسخته الـ17 للعام الجاري، وسيتم غلق باب تلقي الطلبات في 30 أبريل 2025.

كما أعلن عن اختيار الفنانة الإماراتية شيخة المزروع للعمل على الحملة البصرية في نسخة العام الحالي وعرض أعمالها، بما يبرز دورها المؤثر في الساحة الفنية الإماراتية، وليؤكد على إسهاماتها الرائدة في الفن المعاصر في دولة الإمارات وتسليط الضوء على أعمالها الفنية.

وقالت ديالا نسيبة، مديرة معرض فن أبوظبي، إن شيخة شاركت في دورة عام 2017 من فن أبوظبي ضمن البرنامج السنوي «آفاق الفنانين الناشئين»، مرحبة بأعمالها في دورة هذا العام لمعرفة مدى تطور مسيرتها الفنية، خاصة أنها واحدة من أنجح الفنانات الإماراتيات من جيل الشباب.

وتستمد شيخة المزروع إلهامها في ممارساتها وأعمالها الفنية من الفن التجريدي البسيط والفن المفهومي، متأثرةً في هذا الإطار بفناني الحركة الحداثية وفناني أكاديمية «باوهاوس»، مثل: بول كليه، وكارل أندريه، وفاسيلي كاندينسكي.

وتمزج أعمالها بين المواد المنتجة بكميات كبيرة، مثل النفايات الإلكترونية ومواد البناء، مع الألوان والأشكال، مكونةً منحوتات تجريدية هندسية تتناول مفاهيم مختلفة. وقالت شيخة المزروع إن الفن لا يقوم على صناعة الأشياء، وإنما على إثارة التفكير، فهي لغةٌ لا تحتاج إلى حدود، مشيرة إلى أن تحويل المواد إلى أعمال فنية هو مجرد وسيلة للتساؤل عما نعتقد أننا نعرفه.