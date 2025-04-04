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التعليم والمعرفة

«مسرح القصباء» يبدأ عروضه لعام 2025 بمسرحية «سندريلا»

من عرض سندريلا (من المصدر)
5 ابريل 2025 00:56

الشارقة (الاتحاد)

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يستضيف «مسرح القصباء» في الشارقة، العرض المسرحي «سندريلا»، معلناً انطلاقة موسم العروض الأدائية العالمية لعام 2025، حيث تم إنتاج العرض المسرحي، بالتعاون مع شركة «إتش تو بروداكشنز»، وأمتع العائلات بأداء مسرحي متميز وأزياء استثنائية وعملية إخراج وإنتاج فني متطور.
ووازن الإنتاج المسرحي العالمي بين الكوميديا والانفعالات العاطفية، حيث قدَّم الممثلون أداءً متميزاً بث الحياة في شخصيات القصة وطباعها، لا سيما طيبة نفس وأخلاق سندريلا، وتكبّر وقسوة أختيها غير الشقيقتين، ولقي أداء الممثلين استحسان الجمهور الذي تجلى بالضحك والهتاف والتصفيق، وبشكل خاص خلال مشهد الحفل في قاعة القصر.
وتفاعل الأطفال مع اللحظات السحرية خلال العرض، فيما استمتع الكبار باللحظات المرحة والعبارات الفكاهية لنص المسرحية، وأعرب الجمهور عن سعادتهم بقدرة العرض الأدائي على تقديم القصة المألوفة بطريقة إبداعية جديدة وجاذبيته العالمية.
وبعد النجاح اللافت الذي حققه عرض «سندريلا»، يتطلع الجمهور لمجموعة من العروض المسرحية الكلاسيكية التي تناسب جميع أفراد العائلة في «مسرح القصباء» بالشارقة، وهي، «جزيرة الكنز» في الفترة 2 - 7 يونيو، و«بينوكيو» من 29 حتى 31 أغسطس، و«حول العالم في 80 يوماً» في الفترة 11 - 16 أكتوبر، و«سنو وايت والأقزام السبعة» من 5 إلى 7 ديسمبر، بواقع عرضين يومياً في الساعة الـ 3:00 والـ 6:00 مساءً، بالإضافة إلى مواعيد مخصصة للمجموعات المدرسية، ويتضمن كل إنتاج مسرحي من هذه العروض الأدائية، الحرفية الفنية العالمية التي ميزت مسرحية «سندريلا»، والتي تشمل الأزياء والسرد القصصي التفاعلي، والتكنولوجيا المبتكرة.

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