«الشارقة للكتاب» تعزّز حضور الأدب العربي عالمياً

بولونيا إيطاليا (الاتحاد)

اختتمت «هيئة الشارقة للكتاب» مشاركتها في «معرض بولونيا لكتاب الطفل 2025»، حيث ضم وفد إمارة الشارقة نخبة من المؤسسات والجهات الثقافية والمعنية بصناعة النشر، مؤكدةً من خلال المشاركة مكانة الشارقة كمركز عالمي في دعم صناعة النشر وتعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب.

وشكّلت المشاركة محطة رئيسة ضمن جهود الهيئة لترسيخ حضور الأدب العربي في الأسواق العالمية، وتوسيع فرص التعاون مع الناشرين الدوليين، والتعريف بالمبادرات النوعية، التي أطلقتها الشارقة لدعم قطاع النشر، حيث قدّمت الهيئة خلال المعرض برنامجاً تفاعلياً متكاملاً، استعرض أحدث المشاريع والمبادرات، التي تهدف إلى تطوير المحتوى الإبداعي وتعزيز فرص الترجمة والنشر المشترك.

وقال أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: «الشارقة تواصل ترسيخ حضورها في صياغة مستقبل النشر والمعرفة، وهذه المكانة التي تحظى بها الإمارة اليوم هي ثمرة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أسّس مشروعاً ثقافياً شاملاً يدعم الكتاب والناشرين والقرّاء على حد سواء، كما أن حضورنا في هذه المحافل الدولية يعكس الجهود النوعية، التي تقودها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، والتي تعمل على تعزيز مكانة النشر العربي على المستوى العالمي، وفتح آفاق جديدة للناشرين الإماراتيين والعرب».