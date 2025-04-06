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التعليم والمعرفة

ابتكار روبوت كروي يؤدي مختلف أشكال الحركة

ابتكار روبوت كروي يؤدي مختلف أشكال الحركة
6 ابريل 2025 14:52

 تمكن علماء في جامعة إيجيفسك التقنية الروسية، من ابتكار نموذج أولي لروبوت كروي يتحرك بمختلف أشكال الحركة ويستطيع استطلاع أي منطقة يصعب الوصول اليها.ويمكن لهذا الروبوت المزود بكاميرا، التحرك على مختلف الأسطح بما فيها الماء، ويتم التحكم به كطائرة مسيرة أو برمجته لأداء مهمة بشكل مستقل، وقد استخدمت طرق مختلفة لتحريكه وتم اختيار الأكثر فعالية ودمجت في جهاز واحد.

 

وقال البروفيسور في الجامعة يوري كارافايف، إن تصميم الروبوت الكروي المدمج المبتكر بسيط وسهل التحكم، وإنه يمكن التحكم به عن بعد حسب المسافة المطلوبة، وتغيير قدرته على الاجتياز (العبور)، وكذلك حجمه ووزنه ومستوى استقلاليته.

 

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 وأضاف، أن الحمولة توضع داخل الكرة وتستخدم كتلتها لتحريك الروبوت، موضحا أن النموذج الأولي الذي يجري اختباره يزن ما بين 200 و300 غرام، ويبلغ قطره 12 سم، ويمكنه حمل مُعِدَّات مماثلة في الوزن، والتحرك بسرعة تصل إلى متر واحد في الثانية وسيسمح تصميم النسخة الأكبر من الروبوت بحمل حمولة أكبر من كتلته.

المصدر: وام
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